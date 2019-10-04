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"Живите будущим": Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 17:31
"Живите будущим": Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица все свое время посвящает любимой дочурке

Не так давно поклонники Яны Соломко были ошарашены и опечалены новостью о том, что певица все же развелась со своим мужем Олегом Солодуховым и они уже давно не живут вместе. Однако сама артистка сохранила позитивный настрой и посвящает все свое свободное время четырехлетней дочери Кире. На своей странице в Instagram она делится яркими кадрами и призывает не зацикливаться на прошлом.

Так, Яна сводила малышку в бассейн, а также на детскую железную дорогу.

&quot;Живите будущим&quot;: Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Мама и дочь позировали у входа в похожих нарядах - светлых джинсах и серых пулловерах, при этом Кира сидит на заборе, а мама заботливо обнимает ее.

"Живите только будущим! Благодарите всем и за все, что с вами было и идите к своим целям и мечтам! И еще так важно научиться радоваться счастью других людей! Согласны? Любви нам всем", - поделилась Соломко.

&quot;Живите будущим&quot;: Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Позже артистка также показала фото с их осенней прогулки. Уже явно похолодало, так как мама и дочка одеты в яркие курточки. Маленькая Кира выглядит просто очаровательно в розовом наряде! В руках девочка держит леденец в виде петушка, а ее мама счастливо улыбается и с любовью смотрит на ребенка.

&quot;Живите будущим&quot;: Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

"Вот мое счастье! ...И пусть весь Мир подождет..." - написала Яна.

&quot;Живите будущим&quot;: Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Растроганные подписчики певицы поспешили оставить свои отзывы, отмечая, что доченька очень на нее похожа и они обе невероятно милые.

  • Милашки, очень славные девочки
  • У вас очень милая дочка
  • Такие милые, доця копия мамина
  • Девчонки,вы отлично выглядите
  • Ой да, это самое большое счастье
  • Вот да, это вы верно сказали
  • Очень красивая. Уверена, что экс-муж уже сто раз пожалел о разводе.
  • Говорят живите настоящим)
  • Какие вы хорошенькие, стиляги
  • очень правильные слова!!! Вы большая молодец
  • Вы здесь такие красотки
  • Какие Вы милые,живите только будущим,удачи Вам!!!
  • Какие вы классные и безумно милые

&quot;Живите будущим&quot;: Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Яна Соломко восхитила цветущим внешним видом после новости о разводе с мужем.

Ранее Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем Олегом Солодуховым. Певица отметила, что это трагедия для семьи и особенно ребенка.

Яна Соломко восхитила цветущим внешним видом после новости о разводе "Трагедия для семьи": Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем
Новости Украины Яна Соломкодочь
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