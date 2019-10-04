"Живите будущим": Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Певица все свое время посвящает любимой дочурке

Не так давно поклонники Яны Соломко были ошарашены и опечалены новостью о том, что певица все же развелась со своим мужем Олегом Солодуховым и они уже давно не живут вместе. Однако сама артистка сохранила позитивный настрой и посвящает все свое свободное время четырехлетней дочери Кире. На своей странице в Instagram она делится яркими кадрами и призывает не зацикливаться на прошлом.

Так, Яна сводила малышку в бассейн, а также на детскую железную дорогу.

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Мама и дочь позировали у входа в похожих нарядах - светлых джинсах и серых пулловерах, при этом Кира сидит на заборе, а мама заботливо обнимает ее.

"Живите только будущим! Благодарите всем и за все, что с вами было и идите к своим целям и мечтам! И еще так важно научиться радоваться счастью других людей! Согласны? Любви нам всем", - поделилась Соломко.

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Позже артистка также показала фото с их осенней прогулки. Уже явно похолодало, так как мама и дочка одеты в яркие курточки. Маленькая Кира выглядит просто очаровательно в розовом наряде! В руках девочка держит леденец в виде петушка, а ее мама счастливо улыбается и с любовью смотрит на ребенка.

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

"Вот мое счастье! ...И пусть весь Мир подождет..." - написала Яна.

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Растроганные подписчики певицы поспешили оставить свои отзывы, отмечая, что доченька очень на нее похожа и они обе невероятно милые.

Милашки, очень славные девочки

У вас очень милая дочка

Такие милые, доця копия мамина

Девчонки,вы отлично выглядите

Ой да, это самое большое счастье

Вот да, это вы верно сказали

Очень красивая. Уверена, что экс-муж уже сто раз пожалел о разводе.

Говорят живите настоящим)

Какие вы хорошенькие, стиляги

очень правильные слова!!! Вы большая молодец

Вы здесь такие красотки

Какие Вы милые,живите только будущим,удачи Вам!!!

Какие вы классные и безумно милые

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Яна Соломко восхитила цветущим внешним видом после новости о разводе с мужем.

Ранее Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем Олегом Солодуховым. Певица отметила, что это трагедия для семьи и особенно ребенка.