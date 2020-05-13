Мамин цветочек: Елена Кравец растрогала нежным фото младшей доченьки

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса показала свою маленькую принцессу в кружевном наряде

Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец - счастливая мама троих детей, при этом старшей дочери Марии уже 17 лет и она даже живет отдельно от родителей, вместе с подругой. Недавно все семейство съездило на выходные к морю в Одессу, чтобы немного развеяться и подышать свежим воздухом. Актриса порадовала поклонников атмосферными кадрами с подрастающими двойняшками Ваней и Катей - малышам скоро исполнится 4 года.

На самоизоляции Елена стала чаще делиться кадрами с детишками - так, она показала новый невероятно нежный снимок с Катюшей. На фото девочка запечатлена в кружевном розовом платьице с оборками, при этом она закрыла глаза и трогательно обнимает мягкую игрушку, сидя за столом. Перед малышкой стоит планшет - вероятно, она смотрела мультики.

"Все, что тебе нужно, - любовь и обнимашки. Крестная, ты фея", - подписала кадр Кравец. Скорее всего, именно крестная подарила Кате такой красивый наряд.

Фото: Елена Кравец показала дочь (instagram.com/lennykravets)

Подписчики артистки не поскупились на теплые слова в адрес Елены и ее маленькой принцессы в комментариях.

Красуня і мамина радість, мамина квіточка

Моя звёздочка

Яка мила

Это так мило!

Лапатулька

Ангелочек

Симпатюля !

Вона маленька няшка

Нежность

Малышка

Хай дитина буде здорова

Ох, как мило

Аж не верится, что с такой малюсенькой крошки уже выросла такая взрослая красавица

Какая маленькая красотулька

Какая милота

Просто милашка

Принцесска

Какой нежный и хрупкий цветочек!

Так мило обнимашки

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Ранее Елена Кравец умилила фото спящих двойняшек и сделала необычное признание.