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Мамин цветочек: Елена Кравец растрогала нежным фото младшей доченьки

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2020 - 12:26
Мамин цветочек: Елена Кравец растрогала нежным фото младшей доченьки
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса показала свою маленькую принцессу в кружевном наряде

Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец - счастливая мама троих детей, при этом старшей дочери Марии уже 17 лет и она даже живет отдельно от родителей, вместе с подругой. Недавно все семейство съездило на выходные к морю в Одессу, чтобы немного развеяться и подышать свежим воздухом. Актриса порадовала поклонников атмосферными кадрами с подрастающими двойняшками Ваней и Катей - малышам скоро исполнится 4 года.

На самоизоляции Елена стала чаще делиться кадрами с детишками - так, она показала новый невероятно нежный снимок с Катюшей. На фото девочка запечатлена в кружевном розовом платьице с оборками, при этом она закрыла глаза и трогательно обнимает мягкую игрушку, сидя за столом. Перед малышкой стоит планшет - вероятно, она смотрела мультики.

"Все, что тебе нужно, - любовь и обнимашки. Крестная, ты фея", - подписала кадр Кравец. Скорее всего, именно крестная подарила Кате такой красивый наряд.

Мамин цветочек: Елена Кравец растрогала нежным фото младшей доченьки

Фото: Елена Кравец показала дочь (instagram.com/lennykravets)

Подписчики артистки не поскупились на теплые слова в адрес Елены и ее маленькой принцессы в комментариях.

  • Красуня і мамина радість, мамина квіточка
  • Моя звёздочка
  • Яка мила
  • Это так мило!
  • Лапатулька
  • Ангелочек
  • Симпатюля !
  • Вона маленька няшка
  • Нежность
  • Малышка
  • Хай дитина буде здорова
  • Ох, как мило
  • Аж не верится, что с такой малюсенькой крошки уже выросла такая взрослая красавица
  • Какая маленькая красотулька
  • Какая милота
  • Просто милашка
  • Принцесска
  • Какой нежный и хрупкий цветочек!
  • Так мило обнимашки

Мамин цветочек: Елена Кравец растрогала нежным фото младшей доченьки

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Ранее Елена Кравец умилила фото спящих двойняшек и сделала необычное признание.

Теги Новости Украины Елена Кравецдочь
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