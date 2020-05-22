В топе и с голым животиком: дочь Елены Кравец взбудоражила сеть эффектным фотосетом

Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Девушка позировала на фоне заката в Киеве

Старшая дочь многодетной мамы Елены Кравец, Маша, довольно редко показывает личные фото в соцсети. Девушка растет настоящей красавицей. Она живет отдельно от родителей, но с удовольствием проводит с ними время. Так, на каратине вся семья неожиданно уехала в Одессу к морю и провела несколько дней в приморском городе, а Маша не удержалась и сделала несколько солнечных кадров на фоне бескрайних просторов. Теперь же она решила показать не менее атмосферные снимки – девушка позирует на фоне заката.

17-летняя Маша сделала фотосет в Киеве на фоне урбанистических пейзажей: за ее спиной – закаатное солнце, озаряющее горизонт и домики частного сектора. На девушке – черный топ без рукавов, джинсы с высокой посадкой и широким кожаным поясом, а также легкая рубашка. Она поголила одно плечо, а также продемонстрировала идеально плоский животик.

Подписчики дочери звезды Квартала 95 завалили ее комплиментами. Они обратили внимание, что девушка покрасила волосы и сделала цвет локонов темнее.

Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Вся в маму: 17-летняя дочь Елены Кравец покорила цветущей красотой

Закат конечно красивый, но, когда рядом такая девушка, совсем забываешь

Что за красотка

Тебе очень идет этот цвет

Я вот смотрю на Машу, и прям хочу такой же цвет волос. Это прям вау

Та какой же это закат, это рассвет красоты

Скриншот комментариев

Ранее Елена Кравец показала семейное фото с мужем Сергеем и младшими детьми Катей и Ваней в вышитой национальной одежде.

Автор: Аня Бойчук