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Адреналін зашкалює: Олена Кравець в косусі вразила рокерським образом на байку

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2020 - 13:33
Адреналін зашкалює: Олена Кравець в косусі вразила рокерським образом на байку
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Актриса приголомшила шанувальників несподіваним перевтіленням

Зірка "Квартал 95" Олена Кравець - зразок стилю і жіночності. Актриса часто захоплює шанувальників елегантними образами, а останнім часом стала частіше балувати їх сімейними кадрами в своєму Instagram. До прикладу, на День вишиванки артистка поділилася рідкісним знімком з чоловіком і підрослими двійнятами Катею і Ванею - звичайно ж, всі позували в традиційному національному одязі. Тим несподіванішим став для фанів новий зухвалий лук Олени.

43-річна знаменитість опублікувала фото, де позує у рокерському образі, сидячи на байку. Кравець відображена в джинсах, шкіряних черевиках і шкірянці, а також сонцезахисних окулярах. Вона сміливо осідлала залізного коня і задоволено посміхається.

До речі, ідея зйомки належить її колезі Олександру Пікалову, який справжній байкер і знає в цьому толк.

"Не втрималася...Приміряла «bobber» (так звуть мотоцикл)", - поділилася Олена.

Адреналін зашкалює: Олена Кравець в косусі вразила рокерським образом на байку

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Фоловерам припав до душі незвичайний експеримент з образом артистки - багато відзначили, що їй до лиця такий наряд.

  • А вам йде
  • Так ось для чого Ви купили perfecto! Готувалися до зустрічі ! Дуже органічно!
  • Вау, Оленка ти принадність!!!!
  • Лєна ти молодець захоплююся тобою!
  • Вам дуже йде
  • Оленка Зірочка, щоб Ви не міряли ! Ви завжди Найкраща !
  • Олено,а чому б і ні?!.
  • Дуже круто!
  • Тобі так іде!
  • Неймовірно шикарно !!!
  • Я спочатку подумав що це фільм з Матриці!
  • Ооооо, як йде!!!! Тепер треба зіграти таку роль в кіно! Прям вже хочу подивитися))))))

Адреналін зашкалює: Олена Кравець в косусі вразила рокерським образом на байку

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець зачарувала милим фото молодшої доньки Каті.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Квартал 95Олена Кравець
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