ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Абсолютно плевать: MELOVIN ответил на слухи о нетрадиционной ориентации

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 15:57
Абсолютно плевать: MELOVIN ответил на слухи о нетрадиционной ориентации
MELOVIN (фото: ТК "Украина")

По словам певца, первая покупка презервативов далась ему непросто

На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, певец MELOVIN признался, был ли у него секс на первом свидании и как он реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации.

Журналисты канала "Украина" поинтересовались у артиста, помнит ли он, как впервые покупал презервативы. Оказывается, для MELOVIN это было очень волнительно.

"Захожу в магазин, и эта дурацкая ситуация, когда не знаешь, как себя вести, и начинаешь вести себя, как дурак. Купил себе какую-то шоколадку, пельмени, курицу, вермишель быстрого приготовления и надо было как-то незаметно под этот пакет подложить презервативы. Было очень страшно, но я это сделал. Меня так уважали все после этого", – рассказал MELOVIN за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!", добавив, что очень важно использовать средства контрацепции, поэтому он носит презервативы с собой.

Нередко популярным певцам закидают нетрадиционную ориентацию. Но, похоже, эти слухи артиста совершенно не волнуют.

"Да плевать абсолютно. Меня это вообще не смущает", – отметил музыкант в интервью каналу "Украина". А вот о том, был ли у него когда-то секс на первом свидании, MELOVIN ответил коротко: "Не было".

Абсолютно плевать: MELOVIN ответил на слухи о нетрадиционной ориентации

MELOVIN (фото: ТК "Украина")

Напомним, в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN покажет очень экстремальный номер – артист будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

От меня бы папа отказался: MELOVIN сделал неожиданное признание об алкоголе Украинский певец попал в рейтинг 100 самых красивых людей мира
Новости Украины MELOVIN
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь