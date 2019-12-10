Абсолютно плевать: MELOVIN ответил на слухи о нетрадиционной ориентации

MELOVIN (фото: ТК "Украина")

По словам певца, первая покупка презервативов далась ему непросто

На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, певец MELOVIN признался, был ли у него секс на первом свидании и как он реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации.

Журналисты канала "Украина" поинтересовались у артиста, помнит ли он, как впервые покупал презервативы. Оказывается, для MELOVIN это было очень волнительно.

"Захожу в магазин, и эта дурацкая ситуация, когда не знаешь, как себя вести, и начинаешь вести себя, как дурак. Купил себе какую-то шоколадку, пельмени, курицу, вермишель быстрого приготовления и надо было как-то незаметно под этот пакет подложить презервативы. Было очень страшно, но я это сделал. Меня так уважали все после этого", – рассказал MELOVIN за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!", добавив, что очень важно использовать средства контрацепции, поэтому он носит презервативы с собой.

Нередко популярным певцам закидают нетрадиционную ориентацию. Но, похоже, эти слухи артиста совершенно не волнуют.

"Да плевать абсолютно. Меня это вообще не смущает", – отметил музыкант в интервью каналу "Украина". А вот о том, был ли у него когда-то секс на первом свидании, MELOVIN ответил коротко: "Не было".

MELOVIN (фото: ТК "Украина")

Напомним, в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN покажет очень экстремальный номер – артист будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.