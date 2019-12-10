Абсолютно плювати: MELOVIN відповів на чутки про нетрадиційну орієнтацію

MELOVIN (фото: ТК "Україна")

За словами співака, перша покупка презервативів далася йому непросто

На зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, співак MELOVIN зізнався, чи був у нього секс на першому побаченні і як він реагує на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.

Журналісти каналу "Україна" поцікавились в артиста, чи пам’ятає він, як вперше купував презервативи. Виявляється, для MELOVIN це було дуже хвилююче.

"Заходжу в магазин, і ця дурацька ситуація, коли не знаєш, як поводитись, і починаєш вести себе, як дурак. Купив собі якусь шоколадку, пельмені, курку, вермішель швидкого приготування і треба було якось непомітно під цей пакет підкласти презервативи. Було дуже страшно, але я це зробив. Мене так поважали всі після цього", – розповів MELOVIN за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!", додавши, що дуже важливо використовувати засоби контрацепції, тож він носить презервативи з собою.

Нерідко популярним співакам закидають нетрадиційну орієнтацію. Та, схоже, ці чутки артиста зовсім не хвилюють.

"Та плювати абсолютно. Мене це взагалі не бентежить", – зазначив музикант в інтерв’ю каналу "Україна". А ось щодо того, чи був у нього колись секс на першому побаченні, MELOVIN відповів коротко: "Не було".

MELOVIN (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, у новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN покаже дуже екстремальний номер – артист горітиме у вогняному кільці. Режисером-постановником проекту став Герман Ненов. Для кожного артиста команда шоу приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.