MELOVIN сделал откровенное признание о внешности: "Мама с папой постарались"

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

MELOVIN отметил, что о рейтинге узнал от фанатов

MELOVIN (Константин Бочаров) попал в список самых красивых мужских лиц 2019 года – 100 Most Handsome Faces, по версии американского рейтинга TC Candler. При этом на данный момент все еще проходит голосование, результат которого станет известен лишь в конце ноября 2019 года. Тогда и будет понятно, чье же лицо признают "самым красивым". По словам самого Меловина, он вообще случайно узнал, что попал в подобный список и был этому весьма удивлен. Более того, об этом ему сообщили его поклонники. Об этом артист рассказал за кулисами концерта "Музыкальная платформа" на телеканале "Украина" (концерт покажут12 октября в 23:00).

Кстати, MELOVIN уже второй год подряд попадает в этот рейтинг! По словам певца, он в принципе к любым званиям относится очень спокойно.

"Узнал я о том, что попал в рейтинг, от своих фанов – я вообще все от них узнаю, а потом уже и таблоиды подхватили информацию. Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи – очень приятно, – признался MELOVIN.

MELOVIN в рейтинге самых красивых лиц 2019 года (фото: instagram.com/tccandler)

Более того, Бочаров признался, что не считает себя самым красивым.

"Я не считаю себя самым красивым, хотя мама говорит, что я красивый – значит, так и есть, мама с папой постарались!".

По мнению артиста, куда важнее достижения творческого плана – и уже совсем скоро он планирует удивить зрителей еще больше.

"Сейчас мы готовимся к презентации альбома, которая состоится в октябре. Я доверяю своей команде, но очень люблю контролировать процесс. Кстати, у нас там будет большой рояль, который мы делаем специально для концерта, очень необычный и крутой – вот его точно можно будет включить в ТОП-100 роялей".

Самые красивые мужские лица по версии TC Candler с 2013 по 2018 годы

Отметим, что TC Candler проводит рейтинг также среди женщин. К примеру, в 2018 году самой красивой была признана французская фотомодель Тилан Блондо (18 лет).

А вот самым красивым мужчиной стал актер, звезда киносаги "Игра престолов" Джейсон Момоа (40 лет).

Тилан Блондо (фото: instagram.com/thylaneblondeau)

Джейсон Момоя (фото: instagram.com/prideofgypsies)

Напомним, ранее Екатерина Кухар, ОNUKA и MELOVIN откровенно рассказали о первых поцелуях.