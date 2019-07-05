Абсолютно независима: роскошная Ирина Шейк демонстрирует счастье и безупречную фигуру

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером долгое время не публиковала ничего на своей странице в Instagram. Исключение составляют рабочие кадры и проекты. Но в последнее время в аккаунте звезды стали появляться довольно откровенные кадры личного характера. Совсем недавно она посетила с друзьями ЛГБТ-парад в Нью-Йорке, куда отправилась с друзьями из фешн-индустрии. На мероприятие Ирина оправиалась в довольно откровенном наряде: ультракоротких шортах, футболке с разноцветным флагом и на высоких шпильках. Серию фото она подписала коротко и емко: любовь – это ответ.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

А несколько часов назад на странице девушки появились новые фото в не менее откровенной одежде. Она позирует на фоне воды в мини-шортах и короткой рубашке расцветки американского флага, во всей красе демонстрирующих красоту Ирины: ее стройные ноги, плоский живот и роскошную грудь. Она стоит на бревнах, вскинув руки и соблазнительно прогнувшись. Таким образом Шейк решила поздравить американцев в Днем независимости США, который они отмечают 4 июля.

Ирина Шейк поздравила американцев с празником (фото: instagram.com/irinashayk)

Стоит отметить, что выглядит Ирина довольной и счастливой. А к тому же весьма постройневшей. Так что, вполне возможно, расставание в актером пошло ей на пользу. По словам инсайдеров, Брэдли и Ирина не могли найти общий язык в решении многих вопросов. В том числе и светских тусовок. Шейк, которая обожает блистать на различных мероприятиях, и Брэдли, который всегда погружен в себя и свою работу, все меньше времени стали проводить вместе. Такой расклад не устраивал знаменитую красавицу, которая якобы ждала от голливудской звезды решительных действий. Поэтому расставание стало лучшим выходом.

Наряды Ирины стали более откровенными (фото: instagram.com/irinashayk)

Сейчас главная задача знаменитостей – решить вопрос опеки над 2-летней малышкой Леей, чтобы каждый мог спокойно жить своей жизнью. Ирина, впрочем, также с головой ушла в работу и проекты. Несколько дней назад она представила фрагмент видео для Moschino, где также снялись супермодели Джиджи Хадид и Джоан Смолс.