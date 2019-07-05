Абсолютно незалежна: розкішна Ірина Шейк демонструє щастя і бездоганну фігуру

Ірина Шейк після розставання з Бредлі Купером довгий час нічого не публікувала на своїй сторінці в Instagram. Виняток становлять робочі кадри і проекти. Але в останній час в обліковому зірки стали з'являтися досить відверті кадри особистого характеру. Зовсім нещодавно вона відвідала з друзями ЛГБТ-парад в Нью-Йорку, куди вирушила з друзями з фешн-індустрії. На захід Ірина пішла в досить відвертому вбранні: ультракоротких шортах, футболці з різнобарвним прапором і на високих шпильках. Серію фото вона підписала коротко і ємко: любов – це відповідь.

Ірина Шейк і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/irinashayk)

А кілька годин тому на сторінці дівчини з'явилися нові фото, в не менш відвертому одязі. Вона позує на тлі води в міні-шортах і короткій сорочці забарвлення американського прапора, що у всій красі демонструють красу Ірини, її стрункі ноги, плоский живіт і розкішні груди. Вона стоїть на колодах, піднявши руки і спокусливо прогнувшись. Таким чином Шейк вирішила привітати американців Днем незалежності США, який вони відзначають 4 липня.

Ірина Шейк привітала американців з святом (фото: instagram.com/irinashayk)

Варто відзначити, що виглядає Ірина задоволеною і щасливою. А до того ж вельми стрункою. Так що, цілком можливо, розставання в актором пішло їй на користь. За словами інсайдерів, Бредлі та Ірина не могли знайти спільну мову у вирішенні багатьох питань. В тому числі і світських тусовок. Шейк, яка обожнює блищати на різних заходах, і Бредлі, який завжди занурений в себе і свою роботу, все менше часу стали проводити разом. Такий розклад справ не влаштовував знамениту красуню, яка нібито чекала від голлівудської зірки рішучих дій. Тому розставання стало кращим виходом.

Вбрання Ірини стали більш відвертими (фото: instagram.com/irinashayk)

Зараз головне завдання знаменитостей – вирішити питання опіки над 2-річною донечкою Леєю, щоб кожен міг спокійно жити своїм життям. Ірина, втім, також з головою пішла в роботу і проекти. Кілька днів тому вона представила фрагмент відео для Moschino, де також знялися супермоделі Джіджі Хадід і Джоан Смолс.