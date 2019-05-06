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Абсолютная гармония: похудевший Потап удивил сеть своим умением

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2019 - 09:49
Абсолютная гармония: похудевший Потап удивил сеть своим умением
Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Рэпер восхитил поклонников помолодевшим внешним видом

Популярный продюсер и рэпер Потап улетел в Турцию, правда, отдых он совмещает с работой, но это ничуть не мешает ему полноценно восстанавливать силы и наслаждаться курортными пейзажами в приятной компании. Стоит отметить, что  рядом с артистом находится и певица Настя Каменских, которая 4 мая отпраздновала день рождения. Потап посвятил имениннице трепетную поэзию собственного сочинения, чем вызвал новую волну слухов о том, что с артисткой они больше, чем просто коллеги и друзья. Следует сказать, что и Потап, и Настя на отдыхе не забывают о спорте. Так, рэпер показал свои упражнения с мячом Instagram.

На первом снимке Потап сидит за столом в кепке и черном логнсливе с принтом. По фото видно, что рэпер находится в заведении, ведь рядом с ним лежат столовые приборы.

Но внимание привлекает второе фото. Потап запечатлен на фоне турецких пейзажей и держит на голове футбольный мяч. Он искусно балансирует, расставив руки в стороны, удерживая предмет в статическом состоянии.

Абсолютная гармония: похудевший Потап удивил сеть своим умением

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

"Думаю о балансе", - лаконично подписал на английском языке зрелищные кадры артист.

Абсолютная гармония: похудевший Потап удивил сеть своим умением

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Поклонники в первую очередь обратили внимание на то, что Потап похудел и значительно помолодел. Они не упустили возможности сообщить об этом продюсеру в комментариях.

"Наш Потапчик все худее и красивее", "Ты так сильно похудел... Красавчик!", "Потап ты классный", "А Потапчик похудел", "Абсолютная гармония", "Алексей, Вы прекрасно выглядите", "Шикарный малый", "Хорошо выглядишь", - отмечали фолловеры.

Ранее Потап показал фото с празднования дня рождения Насти Каменских в компании друзей-звезд. Отметить З2-летие артистки пришли известные спортсмены.

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