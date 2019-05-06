ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Абсолютна гармонія: схудлий Потап здивував мережу своїм умінням

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2019 - 09:49
Абсолютна гармонія: схудлий Потап здивував мережу своїм умінням
Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Репер підкорив шанувальників зовнішнім виглядом

Популярний продюсер і репер Потап полетів до Туреччини, щоправда, відпочинок він поєднує з роботою, але це анітрохи не заважає йому повноцінно відновлювати сили і насолоджуватися курортними пейзажами в приємній компанії. Варто зазначити, що поряд з артистом знаходиться і співачка Настя Каменських, яка 4 травня відсвяткувала день народження. Потап присвятив іменинниці трепетну поезію власного написання, чим викликав нову хвилю чуток про те, що з артисткою вони більше, ніж просто колеги і друзі. Слід сказати, що і Потап і Настя на відпочинку не забувають про спорт. Так, репер показав свої вправи з м'ячем Instagram.

На першому знімку Потап сидить за столом в кепці і чорному логнсліві з принтом. По фото видно, що він знаходиться у закладі, адже поруч з ним лежать столові прибори.

Але увагу привертає друге фото. Потап зображений на фоні турецьких пейзажів і тримає на голові футбольний м'яч. Він майстерно балансує, розставивши руки в сторони, утримуючи предмет в статичному стані.

Абсолютна гармонія: схудлий Потап здивував мережу своїм умінням

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

"Думаю про баланс", - лаконічно підписав англійською мовою видовищні кадри артист.

Абсолютна гармонія: схудлий Потап здивував мережу своїм умінням

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Шанувальники в першу чергу звернули увагу на те, що Потап схуд і значно помолодшав. Вони не упустили можливості повідомити про це продюсера в коментарях.

"Наш Потапчик все худіший і красивіший", "Ти так сильно схуд... Красунчик!", "Потап ти класний", "А Потапчик схуд", "Абсолютна гармонія", "Олексій, Ви чудово виглядаєте", "Шикарний малий", "Добре виглядаєш", - відзначали фоловери.

Раніше Потап показав фото зі святкування дня народження Насті Каменських в компанії друзів-зірок. Відзначити З2-річчя артистки прийшли відомі спортсмени.

"Переживаємо мільйон емоцій": Потап і Настя зважилися на зізнання у річницю "Пізнав і полюбив": Потап розповів про випадок у Парижі, що змінив його життя
Новини України Потап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся