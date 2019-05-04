"Любимая Настечка": Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Рэпер написал для певицы душевные строки

Настя Каменских, которая сейчас выступает и отдыхает в Турции, 4 мая отмечает свой день рождения! Звезде исполнилось 32 года. Девушка признается, что она влюблена и счастлива, а карьерные планы у нее просто наполеоновские. Пока она готовится принимать поздравления от друзей и коллег, первым к ней обратился продюсер и рэпер Потап, с которым поклонники приписывают певице многолетний роман. Артисты и сами активно подогревают слухи о своих далеко не дружеских отношениях – вместе работают, отдыхают и даже тренируются. Впрочем, теплые стихотворные строки авторства Потапа в Instagram стали лишним доказательством того, что к Насте он питает самые светлые чувства.

В стихах рэпер окрестил певицу "роковой женщиной", восхищенно перечислив все ее достоинства, а также в конце назвал артистку "любимой".

Он дополнил свое поздравление фото из Парижа, на котором Настя позирует в кафе.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

"Кто - то скажет завистливо

"Роковая женщина"

Да , она - независима,

Но при этом застенчива



Она мега - талантлива,

Но при этом скромна

Коренное - романтика

А глагол – влюбленна



Под ногами поклонники

А под сценой фанаты

Грациозна и тоненька

Подпись к плакату



Ты одень своё

Ярко - весеннее платьечко

И дари всем нам счастье!

Любимая

Настечка!" - написал Потап.

Поклонники пришли в восторг от трогательного обращение рэпера к певице. Они присоединились к поздравлениям и заявили, что паре пора признаться в своих отношениях, ведь их намеки становятся все более красноречивыми.

"Мы все знали, что вы вместе!", "Потап Настоящий мужчина! Джентльмен с огромным чувством юмора! Человек с очень Светлой душой!", "Как нежно, восторг! Почему многие разучились говорить такие красивые слова женщинам?", "Прекрасные слова, достойны прекрасной Насти", "Как мило! Леша, Настя... Любви вам, самой чистой и светлой! Настюшу с днем рождения", "Очень трогательно", - писали они.

Напомним, что Настя Каменских восхитила фото в бикини, показав аппетитные формы.

Ранее Настя Каменских похвасталась пикантным черно-белым снимком, на котором надувает жвачку.