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"А Потап не ревнует?" Каменских взбудоражила сеть сексуальными фото в нижнем белье

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Певица похвасталась сочными формами на пикантных фото

После возвращения из насыщенного путешествия по Италии вместе с любимым мужем Настя Каменских вновь вернулась к своим любимым утренним тренировкам и регулярно делилась с фанами фото и видео процесса. Вероятно, решив, что так поклонники могут и заскучать, певица выдала серию новых горячих снимков.

Артистка устроила сексуальную фотосессию в черном кружевном нижнем белье. На пикантных фото она принимает соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свои сочные формы - не зря же так усиленно поддерживает тело в форме!

"#isexyandiknowit", - провокационно подписала один из кадров Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На другом фото звезда чувственно приоткрыла губы и засунула большие пальцы под резинку трусиков.

"Oops", - прокомментировала Настя снимок.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Что ж, певица - известная любительница откровенных фото и регулярно балует фанатов кадрами в купальниках и белье, что, к слову, нравится не всем. Некоторые поклонники считают, что замужней женщине не пристало публиковать так много полуобнаженных фото и интересуются, что об этом думает ее супруг Потап.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Но большинство просто восхищается красотой и фигурой Насти и с удовольствием пишет ей душевные комплименты.

  • Какая красивая, супер!
  • Очень прекрасная
  • Самый настоящий пожар!
  • Похожа на Ким
  • Горячая штучка
  • А Потап не ревнует вас к таким фоткам, все таки вы уже не холостая, я бы на его месте, не позволял вам так фоткаться, потому что это выглядит как-то по шл.
  • Шикарная
  • Потап сам себе завидует, классная Настена
  • Оочень красиво, как будто какая-то американская звезда
  • Красиво и со вкусом) А остальные завидуют Вам.
  • Так на Кардашьян похожа
  • Все красивее и красивее
  • Очень сексуально

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и красивым рассветом.

Ранее Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг. Конечно же, это ее супруг Потап! Певица обратилась к фанатам с напутственными словами: "Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?".

Также Настя Каменских в белоснежном купальнике вновь "засветила" аппетитные формы.

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