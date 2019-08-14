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"Какой это кайф": Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 13:28
"Какой это кайф": Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских сама не скрывает эмоций от увиденного заката

Настя Каменских не перестает восхищать и мотивировать поклонников своими ежедневными упорными тренировками. Певица неоднократно подчеркивала, что старается не пропускать физические активности, а также четко следить за своим графиком. При этом просыпается Каменских рано - в 5-6 утра. Ложиться спать также рано! Исполнительница как-то записала короткое обращение к поклонникам, в котором призналась, что она “просто обожает рано вставать”. Для нее это - настоящий кайф!

При этом чтобы мотивировать подписчиков, Настя снимает для них фото и видео со своих пробежек. Не стало исключением и новое спортивное утро исполнительницы!

Так, на своей страничке в сети instagram Каменских опубликовала целую серию фото и видео, сделанных во время утренней пробежки в столичном ботаническом саду.

При этом в этот раз Настя решила побаловать поклонников красивым рассветом, сняв его на видео. Исполнительница не может сдержать восторженных эмоций. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Также на снимках с Настей также позирует ее тренер Андрей Хомицкий. Кстати, на таких утренних занятиях также всегда присутствует и Потап. Но на данный момент рэпер находится в Одессе с очередным выступлением своей группы “Mozgi”.

&quot;Какой это кайф&quot;: Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом

&quot;Какой это кайф&quot;: Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом

Спортивная Каменских с тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

Как обычно, новый пост Настя сопроводила восторженным комментарием:

“Даже не представляете, какой это кайф, когда еще все спят, встретить рассвет в компании Андрея Хомицкого. И не просто, а с пользой! Всем передаем солнечное настроение и заряд бодрости”, - подписала фото Настя.

Также у себя в разделе сториз певица опубликовала больше фото на фоне заката.

&quot;Какой это кайф&quot;: Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом

Спортивная Каменских встречает закат (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы также оставили свои комментарии под ее новым постом:

  • “Настя ты просто молодец, я с тебя пример беру. Честно, мне очень тяжело вставать рано, но я беру себя в руки!”
  • “Я тоже начну с завтрашнего дня бегать по утрам”
  • “Красивые фото на рассвете!!!”
  • “Ты большая молодец”
  • “Так классно, что я понимаю тебя! Ааа это реально кайф”
  • “Спасибо! И пусть пока все спят, вы становитесь все красивее и красивее”

&quot;Какой это кайф&quot;: Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг. Конечно же, это Потап! Певица обратилась к фанатам с напутственными словами: "Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?".

Кроме того, Настя Каменских захватила в путешествие целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.

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