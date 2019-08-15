"А Потап не ревнует?" Каменских взбудоражила сеть сексуальными фото в нижнем белье

Певица похвасталась сочными формами на пикантных фото
После возвращения из насыщенного путешествия по Италии вместе с любимым мужем Настя Каменских вновь вернулась к своим любимым утренним тренировкам и регулярно делилась с фанами фото и видео процесса. Вероятно, решив, что так поклонники могут и заскучать, певица выдала серию новых горячих снимков.
Артистка устроила сексуальную фотосессию в черном кружевном нижнем белье. На пикантных фото она принимает соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свои сочные формы - не зря же так усиленно поддерживает тело в форме!
"#isexyandiknowit", - провокационно подписала один из кадров Каменских.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
На другом фото звезда чувственно приоткрыла губы и засунула большие пальцы под резинку трусиков.
"Oops", - прокомментировала Настя снимок.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Что ж, певица - известная любительница откровенных фото и регулярно балует фанатов кадрами в купальниках и белье, что, к слову, нравится не всем. Некоторые поклонники считают, что замужней женщине не пристало публиковать так много полуобнаженных фото и интересуются, что об этом думает ее супруг Потап.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Но большинство просто восхищается красотой и фигурой Насти и с удовольствием пишет ей душевные комплименты.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и красивым рассветом.
Ранее Настя Каменских неожиданно призналась, кто ее самый близкий друг. Конечно же, это ее супруг Потап! Певица обратилась к фанатам с напутственными словами: "Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?".
Также Настя Каменских в белоснежном купальнике вновь "засветила" аппетитные формы.