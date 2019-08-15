"А Потап не ревнує?" Каменських розбурхала мережу сексуальними фото у спідній білизні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася соковитими формами на пікантних фото

Після повернення з насиченої подорожі по Італії разом з коханим чоловіком Настя Каменських знову повернулася до своїх улюблених ранкових тренувань і регулярно ділилася з фанами фото та відео процесу. Ймовірно, вирішивши, що так шанувальники можуть і занудьгувати, співачка видала серію нових гарячих знімків.

Артистка влаштувала сексуальну фотосесію в чорній мереживній білизні. На пікантних фото вона приймає спокусливі пози, демонструючи у всій красі свої соковиті форми - не дарма ж так посилено підтримує тіло у формі!

"#isexyandiknowit", - провокаційно підписала один з кадрів Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

На іншому фото зірка чуттєво прочинила губи і засунула великі пальці під гумку трусиків.

"Oops", - прокоментувала Настя знімок.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Що ж, співачка - відома любителька відвертих фото і регулярно радує фанатів кадрами в купальниках і білизні, що, до речі, подобається не всім. Деякі шанувальники вважають, що заміжній жінці не пристало публікувати так багато напівоголених фото і цікавляться, що про це думає її чоловік Потап.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Але більшість просто захоплюється красою і фігурою Насті і з задоволенням пише їй душевні компліменти.

Яка гарна, супер!

Дуже прекрасна

справжній пожежа!

Схожа на Кім

Гаряча штучка

А Потап не ревнує вас до таких фоткам, все таки ви вже не пуста, я б на його місці, не дозволяв вам так фоткатись, тому що це виглядає якось по шл.

Шикарна

Потап сам собі заздрить, класна Анастасія

Дууже гарно, наче якась американська зірка

Красиво і зі смаком) А інші заздрять Вам.

Так на Кардашьян схожа

Все красивіше і красивіше

Дуже сексуально

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і красивим світанком.

Раніше Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг. Звичайно ж, це її чоловік Потап! Співачка звернулася до фанатів з напутніми словами: "Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".

Також Настя Каменських в білосніжному купальнику знову "засвітила" апетитні форми.