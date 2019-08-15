"А Потап не ревнує?" Каменських розбурхала мережу сексуальними фото у спідній білизні

Співачка похвалилася соковитими формами на пікантних фото
Після повернення з насиченої подорожі по Італії разом з коханим чоловіком Настя Каменських знову повернулася до своїх улюблених ранкових тренувань і регулярно ділилася з фанами фото та відео процесу. Ймовірно, вирішивши, що так шанувальники можуть і занудьгувати, співачка видала серію нових гарячих знімків.
Артистка влаштувала сексуальну фотосесію в чорній мереживній білизні. На пікантних фото вона приймає спокусливі пози, демонструючи у всій красі свої соковиті форми - не дарма ж так посилено підтримує тіло у формі!
"#isexyandiknowit", - провокаційно підписала один з кадрів Каменських.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
На іншому фото зірка чуттєво прочинила губи і засунула великі пальці під гумку трусиків.
"Oops", - прокоментувала Настя знімок.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Що ж, співачка - відома любителька відвертих фото і регулярно радує фанатів кадрами в купальниках і білизні, що, до речі, подобається не всім. Деякі шанувальники вважають, що заміжній жінці не пристало публікувати так багато напівоголених фото і цікавляться, що про це думає її чоловік Потап.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Але більшість просто захоплюється красою і фігурою Насті і з задоволенням пише їй душевні компліменти.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських викликала захоплення в мережі ранковою пробіжкою і красивим світанком.
Раніше Настя Каменських несподівано зізналася, хто її найближчий друг. Звичайно ж, це її чоловік Потап! Співачка звернулася до фанатів з напутніми словами: "Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило! Поділіться зі мною, чи є у вас такий?".
Також Настя Каменських в білосніжному купальнику знову "засвітила" апетитні форми.