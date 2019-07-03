"А муж видел?" Дорофеева появилась топлес на страничках мужского глянца

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив – группа "Время и Стекло" – украсили свежий выпуск популярного мужского глянца XXL (летний выпуск). В сети уде появилась целая серия знойных фото, на которых Дорофеева позирует в соблазнительных нарядах, а Позитив выступает в роли неприступного "мачо".

Похвастаться ярким фотосетом уже поспешила Дорофеева на своей instagram-страничке, опубликовав фото обложки и парочку снимков. Отмечается, что фотосессия прошла на яхте.

"Мчим на волнах VISLOVO в свежем XXL. Ты с нами?" – подписала фото обложки Дорофеева.

Группа "Время и Стекло" на обложке XXL

В целом на глянцевых фото Надя появляется в нескольких нардах. Так, певица блистает перед камерами в закрытом купальнике, а также в красном бикини! Среди нарядов – белоснежный пиджак-платье, а также комбинезон в блестках.

На одном из снимков Надя позирует топлес, в одних только брюках. Рядом – Позитив.

Завгородний также сменил несколько образов. Основной – в свободной рубашке и летних брюках.

Отмечается, что в интервью Дорофеева и Завгородний поделились планами на предстоящий масштабны концерт в столичном Дворце Спорта, который запланирован на осень этого года.

Группа "Время и Стекло" для украинского XXL

Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее яркие фото:

"Какая же ты хот"

"Фотографии для журнала - они афигенные"

"Надюш, ты просто нереально крутая"

"Посмотрев фото, стало жарче намного"

"Вата фак! Почему это так красиво?!!"

"Вместо секси, получилось супер мега секси"

"А как твой муж, видет это фотосессию?... Вот в чем вопрос!"

"Вы такая класная пара. Как созданные друг для друга"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.