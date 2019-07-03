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"А муж видел?" Дорофеева появилась топлес на страничках мужского глянца


Дорофеева и Завгородний сменили несколько образов во время съемки

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив – группа "Время и Стекло" – украсили свежий выпуск популярного мужского глянца XXL (летний выпуск). В сети уде появилась целая серия знойных фото, на которых Дорофеева позирует в соблазнительных нарядах, а Позитив выступает в роли неприступного "мачо".

Похвастаться ярким фотосетом уже поспешила Дорофеева на своей instagram-страничке, опубликовав фото обложки и парочку снимков. Отмечается, что фотосессия прошла на яхте.

"Мчим на волнах VISLOVO в свежем XXL. Ты с нами?" – подписала фото обложки Дорофеева.

Группа "Время и Стекло" на обложке XXL

В целом на глянцевых фото Надя появляется в нескольких нардах. Так, певица блистает перед камерами в закрытом купальнике, а также в красном бикини! Среди нарядов – белоснежный пиджак-платье, а также комбинезон в блестках.

На одном из снимков Надя позирует топлес, в одних только брюках. Рядом – Позитив.

Завгородний также сменил несколько образов. Основной – в свободной рубашке и летних брюках.

Отмечается, что в интервью Дорофеева и Завгородний поделились планами на предстоящий масштабны концерт в столичном Дворце Спорта, который  запланирован на осень этого года.

 

Группа "Время и Стекло" для украинского XXL

Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее яркие фото:

  • "Какая же ты хот"
  • "Фотографии для журнала - они афигенные"
  • "Надюш, ты просто нереально крутая"
  • "Посмотрев фото, стало жарче намного"
  • "Вата фак! Почему это так красиво?!!"
  • "Вместо секси, получилось супер мега секси"
  • "А как твой муж, видет это фотосессию?... Вот в чем вопрос!"
  • "Вы такая класная пара. Как созданные друг для друга"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке. 

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка. 

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