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"А чоловік бачив?" Дорофєєва з'явилася топлес на сторінках чоловічого глянцю


Дорофєєва і Завгородній змінили кілька образів під час зйомки

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив – група "Время и Стекло" – прикрасили свіжий випуск популярного чоловічого глянцю XXL (лытный випуск). У мережі вже з'явилася ціла серія спекотних фото, на яких Дорофєєва позує в неймовірних нарядах, а Позитив виступає в ролі неприступного "мачо".

Похвалитися яскравим фотосетом вже поспішила Дорофєєва на своїй instagram-сторінці, опублікувавши фото обкладинки і парочку знімків. Відзначається, що фотосесія пройшла на яхті.

"Мчимо на хвилях VISLOVO в свіжому XXL. Ти з нами?" – підписала фото обкладинки Дорофєєва.

Група "Время и Стекло" на обкладинці XXL

У цілому на глянцевих фото Надя з'являється в декількох нардах. Так, співачка блищить перед камерами в закритому купальнику, а також в червоному бікіні! Серед нарядів – білосніжний піджак-плаття, а також комбінезон в блискітках.

На одному зі знімків Надя позує топлес, в одних штанях. Поруч – Позитив.

Завгородній також змінив кілька образів. Основний – у вільній сорочці і літніх штанях.

Наголошується, що в інтерв'ю Дорофєєва і Завгородній поділилися планами на майбутній масштабні концерт в столичному Палаці Спорту, який запланований на осінь цього року.

 

Група "Время и Стекло" для українського XXL

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її яскраві фото:

  • "Яка ж ти хот"
  • "Фотографії для журналу - вони афігенні"
  • "Надюш, ти просто нереально крута"
  • "Подивившись фото, стало набагато спекотніше"
  • "Вата фак! Чому це так красиво?!!"
  • "Замість сексі, вийшло супер мега сексі"
  • "А як твій чоловік, бачить це фотосесію? Ось в чому питання!"
  • "Ви така класна пара. Як створені один для одного"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка. 

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