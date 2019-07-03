"А чоловік бачив?" Дорофєєва з'явилася топлес на сторінках чоловічого глянцю

Дорофєєва і Завгородній змінили кілька образів під час зйомки
Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив – група "Время и Стекло" – прикрасили свіжий випуск популярного чоловічого глянцю XXL (лытный випуск). У мережі вже з'явилася ціла серія спекотних фото, на яких Дорофєєва позує в неймовірних нарядах, а Позитив виступає в ролі неприступного "мачо".
Похвалитися яскравим фотосетом вже поспішила Дорофєєва на своїй instagram-сторінці, опублікувавши фото обкладинки і парочку знімків. Відзначається, що фотосесія пройшла на яхті.
"Мчимо на хвилях VISLOVO в свіжому XXL. Ти з нами?" – підписала фото обкладинки Дорофєєва.
Група "Время и Стекло" на обкладинці XXL
У цілому на глянцевих фото Надя з'являється в декількох нардах. Так, співачка блищить перед камерами в закритому купальнику, а також в червоному бікіні! Серед нарядів – білосніжний піджак-плаття, а також комбінезон в блискітках.
На одному зі знімків Надя позує топлес, в одних штанях. Поруч – Позитив.
Завгородній також змінив кілька образів. Основний – у вільній сорочці і літніх штанях.
Наголошується, що в інтерв'ю Дорофєєва і Завгородній поділилися планами на майбутній масштабні концерт в столичному Палаці Спорту, який запланований на осінь цього року.
Група "Время и Стекло" для українського XXL
Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її яскраві фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.
До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.