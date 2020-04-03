"А маска где?" Внучка Ротару прогулялась по опустевшему цветущему Нью-Йорку

18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко очень самостоятельная девушка - она живет вдали от семьи в Нью-Йорке, где учится в престижной Школе дизайна "Парсонс". При этом девушка пробует свои силы в разных областях - с помощью брата она занимается музыкой, а также с удовольствием работает моделью. В своем блоге в Instagram красотка тоже часто публикует эффектные кадры в стильных и трендовых образах, позируя на улицах "Большого яблока".

Несмотря на то, что штат Нью-Йорк находится на первом месте в США по количеству зараженных коронавирусом, Соня не боится появляться на улице. Девушка отправилась на прогулку в цветущий по весне Центральный парк и поделилась живописными фото на своей страничке. К слову, людей на кадрах почти не видно - горожане все же стараются оставаться дома.

Фото: Соня Евдокименко в Центральном парке (instagram.com/iamsofiaeve)

Внучка легенды выбрала для появления на публике объемную красную куртку с капюшоном, который надела на голову. А вот маски на лице у Евдокименко нет, на что обратили внимание ее подписчики. Многие также поинтересовались, безопасно ли сейчас выходить на улицу и посоветовали Соне быть осторожнее, не забывая восхищаться ее красотой.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Сама же девушка так подписала публикацию на английском языке: "Цветение в городе. Одно из моих любимых начал".

Какая красота

Ммм, да..., у нас в Украине уже запретили гулять в парке

София в Нью-Йорке самый очаг эпидемии коронавируса лучше было посидеть дома а не гулять по парку. Береги себя.

Как красиво Соня. Ты суперр

Как же красиво!

Где маска

Красиво

Боже, какая красота!! София, а карантин в Нью-Йорке не строгий?

Прекрасна

А маска где?

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что ранее Соня Евдокименко снялась в оригинальном сетчатом топе-кольчуге на голое тело.