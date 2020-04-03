"А маска де?" Внучка Ротару прогулялася по спустілому квітучому Нью-Йорку

18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко дуже самостійна дівчина - вона живе далеко від сім'ї в Нью-Йорку, де навчається в престижній Школі дизайну "Парсонс". При цьому дівчина пробує свої сили в різних областях - з допомогою брата вона займається музикою, а також із задоволенням працює моделлю. У своєму блозі в Instagram красуня теж часто публікує ефектні кадри в стильних і трендових образах, позуючи на вулицях "Великого яблука".

Незважаючи на те, що штат Нью-Йорк знаходиться на першому місці в США за кількістю заражених коронавірусом, Соня не боїться з'являтися на вулиці. Дівчина відправилася на прогулянку в квітучий по весні Центральний парк і поділилася мальовничими фото на своїй сторінці. До речі, людей на кадрах майже не видно - городяни все ж намагаються залишатися вдома.

Фото: Соня Євдокименко в Центральному парку (instagram.com/iamsofiaeve)

Онука легенди вибрала для появи на публіці об'ємну червону куртку з капюшоном, який одягла на голову. А ось маски на обличчі у Євдокименко немає, на що звернули увагу її підписники. Багато також поцікавилися, чи безпечно зараз виходити на вулицю і порадили Соні бути обережніше, не забуваючи захоплюватися її красою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Сама ж дівчина так підписала публікацію англійською мовою: "Цвітіння в місті. Один з моїх улюблених початків".

Яка краса

Ммм, так..., у нас в Україні вже заборонили гуляти в парку

Софія в Нью-Йорку самий вогнище епідемії коронавіруса краще було посидіти вдома а не гуляти по парку. Бережи себе.

Як красиво Соня. Ти суперр

Як же гарно!

Де маска

Красиво

Боже, яка краса!! Софія, а карантин у Нью-Йорку не суворий?

Прекрасна

А маска де?

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко знялася в оригінальному сітчастому топі-кольчузі на голе тіло.