7 голливудских звезд, которые стали мамами с помощью ЭКО

К сожалению, в нашем обществе тема связанная с ЭКО (Экстракорпоральным оплодотворением) все еще является "табуированной" и от того мало обсуждаемой в широких кругах. Впервые эта технология была успешно применена в Великобритании в 1977-м году. В результате чего, родился первый ребёнок, который был искусственно зачат. Им стала Луиза Браун, ныне живущая в Манчестере и, что весьма символично, работающая няней.

Показанием для проведение процедуры ЭКО являются различные формы мужского и женского бесплодия, которые не поддаются терапии. Также ЭКО может проводится по желанию супружеской пары, которая не может иметь детей по иным причинам, связанных со здоровьем одного из партнёров.

Причины этих состояний разнообразны и сложны и поэтому истории мировых знаменитостей, которые не побоялись публично заявить о своих попытках ЭКО, заслуживают уважения. Единственное, что объединяет их всех – это желание пополнить свои семьи несмотря на ограничения и преграды над которыми они были не властны.

Селин Дион

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Первой в нашем списке идет Селин Дион и ее ныне покойный муж Рене Анжелил. Супруги 7 раз проходили процедуру ЭКО, в итоге им удалось родить троих детей: сына Рене-Шарля Анжелила, которому ныне исполнилось 19 лет.. А через 10 лет, в 2010-м году у супругов родились ещё мальчики-близнецы, которые получили имена Нельсон и Эдди Анжелил.

Их старший ребёнок - Рене, был зачат с первого цикла ЭКО, и родился когда Селин было 33 года. Но забеременеть во второй раз, в 42 года оказалось гораздо сложнее и, как призналась Селин, у неё должна была быть тройня, однако на полпути во время беременности возникли осложнения, и один из мальчиков, к большому сожалению, не выжил.

Как рассказала Селин изданию «The Daily Mail» - каждый раз, когда попытка ЭКО заканчивалась неудачей, это было разочарование не только для супругов, но и для старшего сына Рене-Шарля.

«Я говорила ему: "Надеюсь, что у тебя будет братик или сестричка". И каждый раз, когда это на срабатывало: "В этот раз не вышло, но мы попробуем ещё"».

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон (фото: instagram.com/emmathompson)

Британская киноактриса и сценаристка Эмма Томпсон рассказала изданию «The Daily Mail», что в 1999 году, благодаря процедуре ЭКО родилась её любимая дочь Гайа Уайз. Но, все последующие попытки родить братьев и сестер попросту не срабатывали, что привело Эмму в глубокую депрессию. Вспоминая те времена, Эмма призналась, что были дни, когда попросту не было сил одеться и выйти из дома.

Её муж, Грег Уайз, во время интервью в 2014-м году, сказал редакции: «ЭКО – очень трудный процесс, это очень сильно влияет на психику человека и нам было действительно тяжело переживать те моменты. Но потом мы взяли себя в руки и вот сейчас мы оглядываемся и видим результат наших стараний: нашего невероятно прекрасного ребенка!».

Все остальные попытки ЭКО, к сожалению, не увенчались успехом и пара в конце концов усыновила 16-ти летнего сына Тиндиебву Агабу.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

Анжелина Джоли и Брэд Питт в 2008-м году тоже прибегали к процедуре ЭКО. Со слов источника Us Weekly, пара хотела быстро пополнить своё семейство, сразу же родив парочку детишек. Но шансы родить двойню или близнецов у известной американской актрисы составляли менее 1-го процента. Именно по этой причине, ныне уже экс-супруги прибегли к ЭКО, которое повышало вероятность рождения двойни либо близнецов до 25-ти процентов.

Брэд Питт рассказал изданию, что они прибегли к этой процедуре, чтобы "Анджелине не пришлось сталкиваться со стрессом от попыток забеременеть", добавив, что "это могло слишком плохо отобразиться на её самочувствии".

Николь Кидман

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

У Николь Кидман двое приёмных детей с бывшим мужем Томом Крузом и двое детей с нынешним мужей Китом Урбаном. Она родила свою первую дочь в 2008-м году - Сандейз Роуз Кидман-Урбан. А уже в 2011-м, прибегнув к ЭКО, у семейства родилась вторая дочь Фэйт Маргарет.

«Я пыталась и терпела неудачу, это продолжалось вновь и вновь», - сказала Кидман в интервью 2008-го года австралийскому журналу «Who».

«Если быть честной до конца, то у меня была внематочная беременность, после выкидыша, мне пришлось лечиться от бесплодия. Я делала всё, что только можно было, чтобы забеременеть. Каждая женщина, столкнувшаяся с таким испытанием, поймет через какие трудность мне пришлось пройти».

Прогнозы врачей были очень неутешительны, именно по этой причине Николь называет рождение второй дочери «настоящим чудом в моей жизни».

Кортни Кокс

Кортни Кокс с дочкой Коко (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

У звезды всеми любимого сериала «Друзья» Кортни Кокс было несколько неудачных родов, прежде чем врачам удалось выяснить, что редкие антитела в её крови не позволяют беременности достигнуть полного цикла.

В откровенном интервью 2004-го года изданию «Dateline NBC» Кортни призналась о том, как трудно продолжать сниматься в комедийном телешоу, терпя повторные неудачи с беременностью.

«Как раз, когда мы снимали финальные эпизоды сериала с родами Рейчел (персонаж Дженифер Энистон) у меня случился выкидыш. Господи, как же было трудно поддерживать позитив снимаясь в комедийном сериале». – рассказывала актриса.

Переборов колоссальные трудности, Кортни была вынуждена прибегнуть с процедуре ЭКО. Но и здесь, лишь со второй попытки, 13-го июня 2004-го года, ей удалось родить прекрасную дочь Коко Райли Аркетт.

Элизабет Бэнкс

Элизабет Бэнкс (фото: instagram.com/elizabethbanks)

Американская актриса Элизабет Бэнкс и её муж Макс Хандельман имеют двух сыновей. Братья Феликс и Магнус Хандельманы появились на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению с разницей в один год, в 2011-м и 2012-м году соответственно.

Элизабет говорила, что им потребовалась помощь ЭКО из-за того, что врачи предупредили, что эмбрионы с высокой вероятностью не смогут развиваться в её матке.

После рождения первого сына в интервью изданию «Women’s Health», Бэнкс рассказала редакции, что истории об опыте других пар помогли ей принять решение о процедуре ЭКО.

«Помогло то, что другие мамы сказали, что как только у них появились дети, они и думать забыли о трудностях, с которым столкнулись» - сказала она в интервью.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Поп-певица Мэрайя Кэри со своим мужем Ником Кэнноном всегда откровенно рассказывали о борьбе за своих детей. После неудачной беременности Мэрайа проходила лечение от бесплодия.

Известная певица призналась, что находилась в постоянном стрессе из-за угрозы выкидыша: «Для того, чтобы забеременеть, мне пришлось принимать инъекции прогестерона (прим. - половой гормон) каждый месяц с самого начала беременности» - поведала Мэрайа на шоу Барбары Уолтерс.

Очевидно, что лечение и иньекции прогестерона оказали положительный результат. В 2011-м году, у супругов родились долгожданные близнецы Мороккан и Монро Кэнноны.