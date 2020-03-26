Приемный сын Анджелины Джоли вынужденно прилетел к звездной маме и будет учить русский язык

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

Джоли также пожертвовала большие суммы на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса

Всемирно известные звезды и их семьи также вынуждены реагировать на глобальный кризис, вызванный карантином из-за коронавируса. Даже Анджелина Джоли терпит ряд неудобств. Так, последние месяцы ее приемный сын, 18-летний Мэддокс Джоли-Питт находился в университете Йонсей в Сеуле (Южная Корея). Но из-за пандемии коронавируса Мэддокс был вынужден вернуться к звездной матери в США — семестр в учебном учреждении завершился раньше срока. Об этом сообщает издание People.

Журналистам издания также стало известно, что парень не собирается тратить время впустую. Во время карантина 18-летний Мэддокс планирует сосредоточиться на изучении новых языков, а именно — корейского и русского.

К слову, скучать студенту точно не придется. Ведь дома его ждет большая семьи — братья Пакс (16 лет) и Нокс (11 лет), сестры Захара (15 лет), Шайло (13 лет) и Вивьен (11 лет). Они, судя по всему, тоже находятся на карантине. Отметим, что лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. В декабре 2005 года Брэд Питт подал документы об усыновлении Мэддокса и Захары. Старшего Мэддокса Анджелина усыновила в марте 2002 года в Камбодже. В этой стране кинодива снималась в фильме “За гранью” о странах третьего мира. Мальчик, урождённый под именем Рат Вибол, находился в сиротском приюте для беженцев. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила единоличную опеку над ребёнком.

Мэддокс Джоли-Питт (скриншот поста: instagram.com/angelinajolie.fam)

Тем временем, обезопасив своих детей, Джоли не может оставаться в стороне распространения коронавируса. Голливудская актриса и Посол доброй воли ООН пожертвовала 1 миллион долларов организации No Kid Hungry. Благотворительная организация раздает еду детям, которые из-за коронавируса вынуждены отказаться от школьных обедов.

“По состоянию на эту неделю более миллиарда детей не посещают школу по всему миру из-за пандемии коронавирус. Многие дети зависят от питания, которое они получают в школьные часы. Включая около 22 миллионов детей в Америке, которые зависят от продовольственной поддержки. Наша задача — помочь несовершеннолетним, которые окажутся голодными из-за закрытия учебных заведений на карантин”, — заявила Джоли.

Кстати, издание People отмечает, что благотворительная организация уже распределила 2 миллиона долларов 78 организациям в 30 штатах по всей стране и выдала новые чрезвычайные гранты школьным округам и общественным организациям, которые кормят детей по всей стране.

Джоли также сделала пожертвование Агентству ООН по делам беженцев. И направила финансовую поддержку школам в Афганистане, Камбодже, Кении и Намибии, чтобы помочь им продолжать преподавать и обучать детей даже в условиях пандемии.

В настоящее время Анджелина финансирует 10 школ в Камбодже через свой фонд “Maddox Jolie Pitt Foundation”, созданный в честь имени ее старшего сына. Она также финансирует школу имени Анджелины Джоли для девочек в Кении и две другие школы для девочек в Афганистане.

Джоли также занимается реализацией еще более глобального проекта. Актриса работает с ЮНЕСКО над созданием Глобальной образовательной коалиции, которая поможет детям получить доступ к дистанционному обучению в период закрытия школ.