51-летняя Селин Дион стала "королевой цветов" в смелом наряде в духе 60-х

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Селин, как обычно, экспериментирует со стилем

Селин Дион не перестает удивлять своим потрясающим чувством стиля. При этом 51-летней красотке нужно отдать должное — певица умеет сочетать очень яркие и даже экстравагантные вещи! Что она и продемонстрировала во время своего недавнего появления на улицах Нью-Йорка, где ее тут же засекли папарацци. Не заметить Дион было сложно. Перед сотнями удивленных прохожих Селин прошлась в эффектном наряде в духе 60-х, полностью декорированном цветочными аппликациями.

Канадская исполнительница всегда попадает на первые страницы модных глянцев благодаря своей смелости. Однако на этот раз она превзошла сама себя. Как известно, ведущий цвет весны-лета 2020 — белый. Так вот Селин представляет свою версию неизменной черно-белой классики.

Скриншоты поста: instagram.com/celinediondenmarkofficial5

Едва Селин вышла из отеля в Нью-Йорке, в воздухе тут же запахло весно! Звезда выбрала экстравагантный наряд из новой коллекции брендов Moncler и Richard Quinn, которые на неделе моды в Милане представили результат неожиданной коллаборации.

Скриншот поста: instagram.com/celinediondenmarkofficial5

Исполнительница выбрала трапециевидное платье-пальто с длинными рукавами и аккуратным воротником в рубашечном стиле. Платье белого цвета щедро декорировано крупными цветочными узорами черного и голубого цвета. Под платье Селин подобрала белые колготки с точно таким же принтом. Образ довершает белый гольф, белые лодочки и аккуратная белая сумочка с золотой ручкой. Из аксессуаров — солнцезащитные очки с острой оправой. Волосы собраны в прическу пикси. А в ушках — аккуратные гвоздики с бриллиантиками.

Стильный аутфит Дион полность выполнен в эстетике 1960-х. Отметим, что стиль того времени вновь актуален в 2020 году. Так что к образу Селин следует точно присмотреться.

Скриншот поста: instagram.com/brandonmaxwell

Кстати, до этого Дион появилась перед Нью-Йоркской публикой в другом не менее эффектном образе. Селин прошлась по улице в изысканном платье-жакете от Brandon Maxwell из коллекции Pre-Fall 2020. Черное платье оформлено в виде пальто в пол — с пышной юбкой и широким поясом. Длинные стройные ножки исполнительницы подчеркивают облегающие синие джинсы, заправленные в замшевые высокие сапожки на тонкой шпильке. Образ Селин довершает черная водолазка, а также черная сумочка. Из аксессуаров — полупрозрачные солнцезащитные очки.