64-летняя модель сразила наповал фото в бикини: как она выглядит

Фото: Кристи Бринкли (instagram.com/christiebrinkley)

Рядом со своими молодыми дочками манекенщица и актриса выглядит как их сестра

Глядя на эту цветущую женщину с идеально стройной фигурой трудно угадать, сколько ей лет. 64-летняя актриса и модель Кристи Бринкли поражает моложавым видом и не перестает удивлять подтянутым и стройным телом. В своем Instagram-аккаунте она разместила свежее пляжное фото, на котором позирует в соблазнительном купалнике на фоне океана.

Ведя здоровый и активный образ жизни, а также будучи убежденной вегетарианкой, Бринкли написала соотвествующее мотивирующее пожелание для поклонников.

"Для счастливого Нового года нам нужна счастливая здоровая планета. Давайте вместе работать в этом году для достижения этой цели! Будем тренироваться", - отметила улыбчивая модель.

Фото: Кристи Бринкли (instagram.com/christiebrinkley)

Многие подписчики Кристи поблагодарили ее за напутственные слова, а также признались, что женщина является примером для подражания, восхищаясь ее роскошным внешним видом.

Фото: Кристи Бринкли (instagram.com/christiebrinkley)

Как то в интервью для известного журнала Sports Illustrated Кристи призналась, что давно отказалась от всевозможных диет и не приемлет голодание, ее выбор- сбалансированное питание. На завтрак красавица предпочитает йогурта на козьем молоке с ягодами и сухофруктами, иногда также употребляет яичницу со шпинатом, но ее любимым блюдом являются тосты с авокадо.

Фото: Кристи Бринкли (instagram.com/christiebrinkley)

Конечно, Бринкли может позволить себе маленький слабости. Так, бокал вина за ужином обеспечивает ей крепкий сон, а кусочек сыроедческого шоколада поднимает настроение.

Фото: Кристи Бринкли (instagram.com/christiebrinkley)

Стоит сказть, что у Кристи есть сын и две дочери-модели – Алекса и Сейлор. На совместных снимках они выглядят, словно сестры. Часто модель в компании ее девочек приглашают сниматся для глянцевых журналов.

Фото: Кристи Бринкли с дочками Алексой и Сейлор (instagram.com/christiebrinkley)

Напомним, что 53-летняя британская актриса Лиз Херли регулярно радует поклонников идеальной фигурой в купалнике, срывая комплименты.

Ранее 90-летняя модель Дафни Селф была удостоена престижной награды за достижения на подиуме.

К слову, 45-летняя супермодель Хайди Клум, которая выглядит свежо и цветуще, похвасталась постельным фото со своим молодым женихом, который ей сделал предложение, немецким музыкантом Томом Каулитцем.