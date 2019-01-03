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53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2019 - 10:49
53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике
Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса отправилась на отдых в Индию

Многие знаменитости используют рождественско-новогодние каникулы, чтобы отправиться на отдых куда-нибудь к морю или океану. Не стала исключением и известная актриса Элизабет Херли, которая отдыхает в Индии, на побережье Аравийского моря. В своем Instagram звезда поделилась фото с отдыха, восхитив поклонников.

На снимке 53-летняя артистка позирует в белом бикини с цветочным рисунком, демонстрируя роскошную подтянутую фигуру. 

53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Менее чем за сутки кадр набрал более 73 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники в восторге от внешнего вида и физической формы Лиз.

"Ей 53. И некоторым 20-летним моделям должно быть стыдно", "Боже, ты становишься все красивее с каждым годом", "Мисс Херли, вы выглядите круче, чем женщины вдвое моложе вас. Им должно быть стыдно", - пишут фолловеры.

Ранее Херли поделилась еще одним фото, на котором она запечатлена в коротком платье у дерева.

53-летняя Элизабет Херли поразила фигурой в купальнике

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Напомним, ранее 52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике. Актриса фотографировалась в красивых позах в воде и на пляже, с удовольствием демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру.

Мы также писали о том, что знаменитые модели похвастались точеными фигурами в бикини на отдыхе в теплых странах. 

Кстати, победительница Танцев со звездами Илона Гвоздева восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах. Девушка засыпала соцсеть снимками в бикини, демонстрируя свое гибкое тело.

Видео: РБК-Украина

"Прямо балерина": Оля Полякова восхитила пляжным фото из Майами 52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
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