64-річна модель приголомшила фото в бікіні: як вона виглядає

Фото: Крісті Брінклі (instagram.com/christiebrinkley)

Поруч зі своїми молодими дочками манекенниця і актриса виглядає як їх сестра

Дивлячись на цю квітучу жінку з ідеально стрункою фігурою важко вгадати, скільки їй років. 64-річна актриса і модель Крісті Брінклі вражає моложавим виглядом і не перестає дивувати підтягнутим і струнким тілом. У своєму Instagram-акаунті вона розмістила свіже пляжне фото, на якому позує в спокусливому купалнике на фоні океану.

Ведучи здоровий і активний спосіб життя, а також будучи переконаною вегетаріанкою, Брінклі написала відповідне мотивуюче побажання для шанувальників.

"Для щасливого Нового року нам потрібна щаслива здорова планета. Давайте разом працювати в цьому році для досягнення цієї мети! Будемо тренуватися", - зазначила усміхнена модель.

Фото: Крісті Брінклі (instagram.com/christiebrinkley)

Багато підписників Крісті подякували їй за напутні слова, а також зізналися, що жінка є прикладом для наслідування, захоплюючись її розкішним зовнішнім виглядом.

Фото: Крісті Брінклі (instagram.com/christiebrinkley)

Якось в інтерв'ю для відомого журналу Sports Illustrated Крісті зізналася, що давно відмовилася від всіляких дієт і не визнає голодування, її вибір - збалансоване харчування. На сніданок красуня віддає перевагу йогурту на козячому молоці з ягодами і сухофруктами, іноді також вживає яєчню зі шпинатом, але її улюбленою стравою є тости з авокадо.

Фото: Крісті Брінклі (instagram.com/christiebrinkley)

Звичайно, Брінклі може дозволити собі маленький слабкості. Так, келих вина за вечерею забезпечує їй міцний сон, а шматочок сироїдного шоколаду піднімає настрій.

Фото: Крісті Брінклі (instagram.com/christiebrinkley)

Варто сказть, що у Крісті є син і дві доньки-моделі – Алекса і Сейлор. На спільних знімках вони виглядають, немов сестри. Часто модель в компанії її дівчат запрошують зніматися для глянцевих журналів.

Фото: Крісті Брінклі з доньками Алексою і Сейлор (instagram.com/christiebrinkley)

Нагадаємо, що 53-річна британська актриса Ліз Херлі регулярно радує шанувальників ідеальною фігурою у купалнику, зриваючи компліменти.

Раніше 90-річна модель Дафні Селф була удостоєна престижної нагороди за досягнення на подіумі.

До речі, 45-річна супермодель Хайді Клум, яка виглядає свіжо і квітучо, похвалилася постільним фото зі своїм молодим нареченим, який зробив їй пропозицію, німецьким музикантом Томом Каулітцем.