90-летная модель получит орден за заслуги на подиуме

Фото: Дафни Селф (instagram.com/daphneselfe)

Возраст любимому делу не помеха, даже приближаясь с столетнему юбилею можно быть успешным человеком и получать награды за плодотворную работу

Возрастная модель Дафни Селф, которая признана самой старшей моделью в мире, и уже отметила свой девяностый юбилей скоро получит награду от королевы Великобритании.

Фото: В канун Нового года стало известно, что женщине вручат орден (instagram.com/daphneselfe)

Дафни ведет активную жизнь в соцсетях, у нее есть своя официальная страничка в Instagram, которую помогают вести младшие члены ее семьи. Там она делиться снимками с фотосессий, семейными кадрами, и своими достижениями.

Так, недавно, бабушка-модель сделала пост о том, что ее приставили к высшей награде Великобритании — ордену Британской империи, получит она его за помощь пожилым людям реализовываться в модельном бизнесе.

"Семья Дафни взволнована, чтобы объявить, что Дафни была признана за ее услуги перед женщинами и модой Королевой в Новогоднем Списке почестей 2019", - гласила подпись под фото на ее странице.





Фото: В свои 90 британская модель активно покоряет мир моды (instagram.com/daphneselfe)

"Дафни была награждена медалью Британской империи (БЭМ). Она очень рада и весьма ошеломлена тем, что ее так отмечают, и с нетерпением ждет возможности поделиться дальнейшими новостями об этой престижной награде в 2019 году", - поделились радостной новостью родственники модели.

Стоит напомнить, что модельную карьеру женщина начала почти 70 лет назад и не собирается уходить на пенсию. В 2019 году ее ожидает новый виток в моделинге, Дафни уже подписала контракты на съемки с именитыми брендами, а также она продолжит работу в академии, где передает свой богатый опыт ученикам.

Фото: "Возраст — всего лишь цифра", - считает Дафни (instagram.com/daphneselfe)

Читайте также о том, что известная украинская модель получила неожиданный подарок под елочку от мужа и рассказала, почему не может сдержать новогодние обещания.

Кроме того, стало известно, что член жюри популярного украинского ток-шоу "Топ-модель по-украински" решил покинуть проект. Причины его ухода из шоу удивили поклонников.

А еще, мы писали о том, что датская королева появилась на торжественном мероприятии в потрясающем платье со шлейфом кораллового цвета - главного цвета 2019 года.

Как встречают Новый Год в странах Европы (video.rbc.ua)