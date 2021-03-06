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57-летний Николас Кейдж тайно женился на молодой японке: фото со свадьбы просочились в сеть

Автор: Анна Киселева

Голливудский актер Николас Кейдж взял в жены 26-летнюю японку Рико Шибату. 57-летняя звезда официально вступила в брак уже пятый раз, для его молодой избранницы - это первая свадьба.

Об этом сообщает издание People.

Сам актер недавно рассказал, что свадьба состоялась еще 16 февраля. Тайная церемония прошла в одном из отелей Лос-Анджелеса и была "маленькой и интимной".

"Это правда, и мы очень счастливы", - сказал Кейдж изданию.

Для торжества невеста выбрала японское свадебное кимоно ручной работы из города Киото, жених предстал в смокинге дизайнера Tom Ford. Молодожены обменялись традиционными клятвами по католическим и синтоистским обычаям. После свадьбы Рико взяла фамилию мужа.

Николас Кейдж женился на 26-летней японке (фото: COURTESY THE WYNN HOTEL)

После церемонии супруги отправились отмечать праздник в небольшой компании родных и друзей, в числе которых была экс-жена актера Элис Ким, с которой он остался в хороших отношениях, и их 15-летний сын Кал-Эл.

Стоит напомнить, что предыдущий брак Николаса Кейджа с его женой Эрикой Койке продлился всего 4 дня. Отношения были узаконены и разорваны в 2019 году.

Напомним, что ранее известный американский актер Николас Кейдж травмировался во время съемок фильма в Болгарии. Как сообщают западные СМИ, актер сломал ногу, выполняя трюк на съемках в Софии, из-за чего был госпитализирован в местную клинику для оперативного лечения.

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Новости Украины Голливудактерсвадьба
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