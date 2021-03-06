57-річний Ніколас Кейдж таємно одружився на молодій японці: фото з весілля просочилися в мережу

Сам актор нещодавно розповів, що весілля відбулося ще 16 лютого. Таємна церемонія відбулася в одному з готелів Лос-Анджелеса і була "маленькою та інтимною".

"Це правда, і ми дуже щасливі", - сказав Кейдж виданню.

Для торжества наречена обрала японське весільне кімоно ручної роботи з міста Кіото, наречений з'явився в смокінгу дизайнера Tom Ford. Молодята обмінялися традиційними клятвами за католицьким і синтоїстським звичаям. Після весілля Ріко взяла прізвище чоловіка.

Ніколас Кейдж одружився з 26-річною японкою (фото: COURTESY THE WYNN HOTEL)

Після церемонії подружжя відправилося відзначати свято в невеликій компанії рідних та друзів, серед яких була ексдружина актора Еліс Кім, з якою він залишився в хороших відносинах, і їх 15-річний син Кал-Ел.

Варто нагадати, що попередній шлюб Ніколаса Кейджа з його дружиною Ерікою Койке тривав всього 4 дні. Відносини були узаконені та розірвані у 2019 році.