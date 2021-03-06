RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

57-річний Ніколас Кейдж таємно одружився на молодій японці: фото з весілля просочилися в мережу

Автор: Анна Кисельова

Голлівудський актор Ніколас Кейдж взяв у дружини 26-річну японку Ріко Шибату. 57-річна зірка офіційно вступила в шлюб вже п'ятий раз, для його молодої обраниці - це перше весілля.

Про це повідомляє видання People.

Сам актор нещодавно розповів, що весілля відбулося ще 16 лютого. Таємна церемонія відбулася в одному з готелів Лос-Анджелеса і була "маленькою та інтимною".

"Це правда, і ми дуже щасливі", - сказав Кейдж виданню.

Для торжества наречена обрала японське весільне кімоно ручної роботи з міста Кіото, наречений з'явився в смокінгу дизайнера Tom Ford. Молодята обмінялися традиційними клятвами за католицьким і синтоїстським звичаям. Після весілля Ріко взяла прізвище чоловіка.

Ніколас Кейдж одружився з 26-річною японкою (фото: COURTESY THE WYNN HOTEL)

Після церемонії подружжя відправилося відзначати свято в невеликій компанії рідних та друзів, серед яких була ексдружина актора Еліс Кім, з якою він залишився в хороших відносинах, і їх 15-річний син Кал-Ел.

Варто нагадати, що попередній шлюб Ніколаса Кейджа з його дружиною Ерікою Койке тривав всього 4 дні. Відносини були узаконені та розірвані у 2019 році.

Нагадаємо, що раніше відомий американський актор Ніколас Кейдж травмувався під час зйомок фільму в Болгарії. Як повідомляють західні ЗМІ, актор зламав ногу, виконуючи трюк на зйомках в Софії, через що був госпіталізований в місцеву клініку для оперативного лікування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Голливудактерсвадьба
Читайте також
Кохана Леонардо Ді Капріо показала фото в розкішному весільному платті: невже цей день настав?
44-річна Різ Уізерспун у квітчастій міні-сукні підкорила стрункою фігурою
Прогноз погоди