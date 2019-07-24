46-летняя Хайди Клум "блеснула" упругими ягодицами и длинными ногами

Супермодель готовится к свадьбе
Хайди Клум, которая, по слухам, вышла замуж за своего бойфренда Тома Каулитца еще в феврале этого года, теперь готовится к торжеству. Так, по информации СМИ, оно состоится уже вскоре, так что дел у молодоженов невпроворот. Тем не менее найти минутку для релакса Хайди сумела. Впрочем, даже на отдыхе она решила не терять времени даром.
Несколько часов назад знаменитая модель показала соблазнительные фото возле бассейна. 46-летняя Хайди загорает топлес, продемонстрировав свое безупречное тело во всей красе. На Клум надеты только черные стринги в мелкий горошек. Она лежит на животе, показав обнаженные ягодицы и спину. А рядом с ней расположились исписанные делами бумаги с вычеркнутыми пунктами и телефон. Снимок немецкая звезда подписала забавно: "Работаю над загаром и составлением списка дел на свадьбу".
Напомним, отношения звезд начались в феврале 2018-го. А уже к концу года супермодель получила предложение руки и сердца. По утверждениям инсайдеров, расписались Хайди и Том в тот же день, что познакомились – 22 февраля, поскольку эта дата стала по-настоящему знаковой для них. Но сделали это тайно. Теперь же они хотят устроить роскошную свадьбу. Она пройдет на Капри, именно на этом живописном острове пара отдыхала в прошлом году.
Также, как и полагается, недавно Том устроил в Лас-Вегасе настоящий мальчишник, который длился целых три дня. Об этом прессе рассказал брат Тома – Билл.
К слову, этот брак не первый как для супермодели и телеведущей, так и для ее возлюбленного. Хайди была замужем за парикмахером Риком Пипино, а после – за музыкантом Силом. Том до этого был женат на модели Риа Зоммерфельд, брак с которой продлился всего шесть месяцев. В интервью Хайди как-то призналась, что, несмотря на то что "потерпела поражение" на этом фронте уже два раза, все еще верит в любовь и брак. "Я встретила восхитительного человека, посмотрим, что из этого получится", – добавила она, имея в виду Тома.