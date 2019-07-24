46-річна Хайді Клум "блиснула" пружними сідницями і довгими ногами

Супермодель готується до весілля
Хайді Клум, яка, за чутками, вийшла заміж за свого бойфренда Тома Каулітца ще в лютому цього року, тепер готується до урочистостей. Так, за інформацією ЗМІ, подія відбудеться вже незабаром, так що справ у молодят невпроворот. Тим не менш знайти хвилинку для релаксу Хайді зуміла. Втім, навіть на відпочинку вона вирішила не втрачати часу дарма.
Кілька годин тому знаменита модель показала спокусливі фото біля басейну. 46-річна Хайді засмагає топлес, продемонструвавши своє бездоганне тіло у всій красі. На Клум надіті тільки чорні стринги в дрібний горошок. Вона лежить на животі, показавши оголені сідниці і спину. А поруч з нею розташувалися списані справами папери з викресленими пунктами і телефон. Знімок німецька зірка підписала весело: "Працюю над засмагою і складанням списку справ на весілля".
Нагадаємо, відносини зірок почалися в лютому 2018-го. А вже до кінця року супермодель отримала пропозицію руки і серця. За словами інсайдерів, розписалися Хайді і Тому в той же день, що познайомилися – 22 лютого, оскільки ця дата стала по-справжньому знаковою для них. Але зробили це таємно. Тепер же вони хочуть влаштувати розкішне весілля. Воно пройде на Капрі, саме на цьому мальовничому острові пара відпочивала в минулому році.
Також, як і годиться, недавно Том влаштував в Лас-Вегасі справжню гулянку для друзів, що тривала цілих три дні. Про це пресі розповів брат Тома – Білл.
До речі, цей шлюб не перший як для супермоделі і телеведучої, так і для її коханого. Хайді була одружена з перукарем Ріком Піпіна, а після – з музикантом Сілом. Том до цього був одружений на моделі Ріа Зоммерфельд, шлюб з якою тривав всього шість місяців. В інтерв'ю Хайді якось зізналася, що, незважаючи на те, що "потерпіла поразку" на цьому фронті вже два рази, все ще вірить в любов і шлюб. "Я зустріла чудову людини, подивимося, що з цього вийде", – додала вона, маючи на увазі Тома.