20-летняя Анна Тринчер ложится под скальпель хирурга: "это моя мечта"

"Обычно мой сценический костюм идет без юбки, то есть просто боди. Я подумала: "Я что, зря не ем сладкое, мучное, зря худею? Почему бы миру не увидеть мой результат? "Я хожу в спортзал, стараюсь. Вот кому всю эту красоту беречь?"- рассказала певица.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Ведущий Secret Show Ваня Рассел не мог не поинтересоваться у девушки, как реагируют ее родные на желание обнажаться и показывать свои формы поклонникам.

"У меня недавно была фотосессия в довольно откровенном образе - боди с открытыми ягодицами и колготки в сетку. Так получилось, что дедушка присутствовал на этой фотосессии, поскольку привозил реквизит и помогал мне. Я забыла, что он сидит в зале, и вышла вот так с голой задницей – он спрятался", - поделилась историей певица.

Впрочем, Анна еще не до конца довольна своим внешним видом, поэтому совсем скоро собирается лечь под скальпель хирурга и увеличить грудь.

"Это моя мечта. Вероятнее всего сделаю это зимой. Нужен период, когда у меня не будет концертов, съемок и мероприятий, когда я смогу полностью пройти реабилитацию. Уже понемногу готовлю себя и всех своих родственников к этому", - призналась звездная экспертка масштабного талант-шоу.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Добавим, что Тринчер до апреля прошлого года встречалась с актером Богданом Осадчуком, с которым они познакомились на съемках сериала "Школа". Сейчас юная звезда находится в отношениях с Тик-Ток-блогером Александром Волошиным, о котором все узнали после его скандала из-за видео с девочкой и новым iPhone.