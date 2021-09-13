20-річна Анна Трінчер лягає під скальпель хірурга: "це моя мрія"

"Зазвичай мій сценічний костюм йде без спідниці, тобто просто боді. Я подумала: "Я що, даремно не їм солодке, борошняне, дарма худну? Чому б світу не побачити мій результат?" Я ходжу в спортзал, стараюся. Ось кому всю цю красу берегти?" - розповіла співачка.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Ведучий Secret Show Ваня Рассел не міг не поцікавитися у дівчини, як реагують її рідні на бажання оголятися і показувати свої форми шанувальникам.

"У мене недавно була фотосесія в досить відвертому образі - боді з відкритими сідницями та колготки в сітку. Так вийшло, що дідусь був присутній на цій фотосесії, оскільки привозив реквізит і допомагав мені. Я забула, що він сидить в залі, і вийшла ось так з голою дупцею – він сховався", - поділилась історією співачка.

Утім, Анна ще не до кінця задоволена своїм зовнішнім виглядом, тому зовсім скоро збирається лягти під скальпель хірурга і збільшити груди.

"Це моя мрія. Найімовірніше зроблю це взимку. Потрібен період, коли у мене не буде концертів, зйомок та заходів, коли я зможу повністю пройти реабілітацію. Вже потрохи готую себе і всіх своїх родичів до цього", - зізналась зіркова експертка масштабного талант-шоу.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Додамо, що Трінчер до квітня минулого року зустрічалася з актором Богданом Осадчуком, з яким вони познайомилися на зйомках серіалу "Школа". Зараз юна зірка перебуває у стосунках з Тік-Ток-блогером Олександром Волошиним, про якого всі дізналися після його скандалу через відео з дівчинкою і новим iPhone.