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17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

Lite » Звезды 22.11.2018 - 17:13
17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушке посоветовали быть скромнее

Свежее фото внучки знаменитой украинской певицы Софии Ротару - Софии Евдокименко вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети. Некоторые подписчики посчитали снимок 17-летней девушки слишком откровенным.

На фото, которое Соня обнародовала на своей странице в Instagram, она позирует без одежды на сером фоне. На снимке можно заметить только оголенные плечи модели, однако и они вызвали массу недовольства со стороны ее фолловеров.

17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Некоторые юзеры посчитали, что таким фото 17-летняя модель только позорит звездную бабушку. По их мнению, публикация подобных снимков является перебором со стороны Евдокименко.

"Носи наряды как у бабушки,а так не красиво без одежды, но красавица, нет слов", "Перебор с.., уже на себя становишься не похожа", — делились впечатлениями от увиденного поклонники юной звезды.

17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

Другие же восхитились красивой внешностью Сони, не забыв поинтересоваться, как у нее обстоят дела с музыкой.

17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

К слову, ранее девушка уже публиковала целую серию весьма откровенных снимков, однако тогда получила в основном похвалу и восхищение.

17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фотоФото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, не так давно Соня решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой. В начале ноября 17-летняя модель – а теперь и певица – опубликовала на YouTube-канале фанатов Софии Ротару англоязычный трек под названием Unbreakable. Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.

Отметим, что внучка Ротару продемонстрировала шикарную фигуру в платье-вышиванке.

Также мы писали, что внучку Ротару назвали лучшей новой украинской моделью.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ротарумодель
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