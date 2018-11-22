17-летнюю внучку Ротару пристыдили за откровенное фото

Девушке посоветовали быть скромнее
Свежее фото внучки знаменитой украинской певицы Софии Ротару - Софии Евдокименко вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети. Некоторые подписчики посчитали снимок 17-летней девушки слишком откровенным.
На фото, которое Соня обнародовала на своей странице в Instagram, она позирует без одежды на сером фоне. На снимке можно заметить только оголенные плечи модели, однако и они вызвали массу недовольства со стороны ее фолловеров.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Некоторые юзеры посчитали, что таким фото 17-летняя модель только позорит звездную бабушку. По их мнению, публикация подобных снимков является перебором со стороны Евдокименко.
"Носи наряды как у бабушки,а так не красиво без одежды, но красавица, нет слов", "Перебор с.., уже на себя становишься не похожа", — делились впечатлениями от увиденного поклонники юной звезды.
Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)
Другие же восхитились красивой внешностью Сони, не забыв поинтересоваться, как у нее обстоят дела с музыкой.
Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)
К слову, ранее девушка уже публиковала целую серию весьма откровенных снимков, однако тогда получила в основном похвалу и восхищение.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Напомним, не так давно Соня решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой. В начале ноября 17-летняя модель – а теперь и певица – опубликовала на YouTube-канале фанатов Софии Ротару англоязычный трек под названием Unbreakable. Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.
Отметим, что внучка Ротару продемонстрировала шикарную фигуру в платье-вышиванке.
Также мы писали, что внучку Ротару назвали лучшей новой украинской моделью.
Видео: РБК-Украина