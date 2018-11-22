ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

Lite » Зірки 22.11.2018 - 17:13
17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчині порадили бути скромніше

Свіже фото внучки знаменитої української співачки Софії Ротару - Софії Євдокименко викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі. Деякі підписники порахували знімок 17-річної дівчини занадто відвертим.

На фото, яке Соня оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, вона позує без одягу на сірому тлі. На знімку можна помітити тільки оголені плечі моделі, однак і вони викликали масу нарікань з боку її фоловерів.

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Деякі юзери вважають, що таким фото 17-річна модель тільки ганьбить зоряну бабусю. На їхню думку, публікація подібних знімків є перебором з боку Євдокименко.

"Носи вбрання як у бабусі,а так не красиво без одягу, але красуня, немає слів", "Перебір з.., вже на себе стаєш не схожа", — ділилися враженнями від побаченого шанувальники юної зірки.

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Інші ж захопилися красивою зовнішністю Соні, не забувши поцікавитися, як у неї йдуть справи з музикою.

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, раніше дівчина вже публікувала цілу серію дуже відвертих знімків, однак тоді отримала в основному похвалу та захоплення.

17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фотоФото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, не так давно Соня вирішила піти по стопах бабусі і зайнятися музикою. На початку листопада 17-річна модель – а тепер і співачка опублікувала на YouTube-каналі фанатів Софії Ротару англомовний трек під назвою Unbreakable. Соня вирішила взяти сценічне ім'я Sofia Eve.

Зазначимо, що внучка Ротару продемонструвала шикарну фігуру плаття-вишиванці.

Також ми писали, що онуку Ротару назвали кращою новою українською моделлю.

Відео: РБК-Україна

Новини України Ротарумодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся