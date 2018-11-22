17-річну онуку Ротару присоромили за відверте фото

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчині порадили бути скромніше

Свіже фото внучки знаменитої української співачки Софії Ротару - Софії Євдокименко викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі. Деякі підписники порахували знімок 17-річної дівчини занадто відвертим.

На фото, яке Соня оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, вона позує без одягу на сірому тлі. На знімку можна помітити тільки оголені плечі моделі, однак і вони викликали масу нарікань з боку її фоловерів.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Деякі юзери вважають, що таким фото 17-річна модель тільки ганьбить зоряну бабусю. На їхню думку, публікація подібних знімків є перебором з боку Євдокименко.

"Носи вбрання як у бабусі,а так не красиво без одягу, але красуня, немає слів", "Перебір з.., вже на себе стаєш не схожа", — ділилися враженнями від побаченого шанувальники юної зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Інші ж захопилися красивою зовнішністю Соні, не забувши поцікавитися, як у неї йдуть справи з музикою.

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, раніше дівчина вже публікувала цілу серію дуже відвертих знімків, однак тоді отримала в основному похвалу та захоплення.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, не так давно Соня вирішила піти по стопах бабусі і зайнятися музикою. На початку листопада 17-річна модель – а тепер і співачка опублікувала на YouTube-каналі фанатів Софії Ротару англомовний трек під назвою Unbreakable. Соня вирішила взяти сценічне ім'я Sofia Eve.

Зазначимо, що внучка Ротару продемонструвала шикарну фігуру плаття-вишиванці.

Також ми писали, що онуку Ротару назвали кращою новою українською моделлю.

Відео: РБК-Україна