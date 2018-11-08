Внучка Софии Ротару подалась в певицы (фото)

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/sofialookbook)

Соня Евдокименко решила пойти по стопам звездной бабушки

Внучка культовой украинской артистки Софии Ротару записала свою первую песню. Уже совсем скоро 17-летняя красавица Соня Евдокименко представит свое дебютное творение широкой публике.

"Записала сингл, совсем скоро будет релиз. Брат нашел музыку, парень ее написал в Лос-Анджелесе, текст написал парень из Австралии. Мы это все собрали и записали в Киеве. Толя, мой брат, был продюсером этого всего проекта. Сейчас готовим обложку", - рассказала Соня.

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/sofialookbook)

Кроме того, девушка призналась, что София Михайловна одной из первых услышала песню. По словам Евдокименко, Ротару понравился дебютный трек внучки.

Соня Евдокименко со звездной бабушкой (фото: instagram.com/sofialookbook)

Напомним, что недавно Евдокименко снялась в пикантной фотосессии. Девушка демонстрирует оголенные плечи, прикрываясь только курткой.

Видео: РБК-Украина