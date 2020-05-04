Всего 10 минут в день: Синди Кроуфорд показала универсальный комплекс для безупречной фигуры (видео)

Синди Кроуфорд славится своей отличной формой, а также любовью к спорту. Культовая модель 90-х в свое время записала массу обучающих фитнес-видео, упражнения из которых делает до сих пор. На днях 53-летняя супермодель опубликовала одно из них. Архивный ролик на 10 минут отлично подойдет для тех, кто вечно не может найти время на себя. Он позволит проработать все тело: от рук и ног до пресса и ягодиц.

Синди вдохновляет поклонников (видео: instagram.com/cindycrawford)

«10 минут тренировки… Пока мы все дома и стараемся не отставать от тренировок Facetime, я подумала, что сейчас самое время вытащить все мои видео из архивов... Мне все еще нравится философия Раду работать с тем, что у тебя есть, и стараться изо всех сил… Раз в неделю я буду публиковать IGTV, за которым вы можете следить. Я решила начать серию с соревнования #DenimShortsWorkout. Но нет – не ВСЕ мои тренировки подойдут для работы в перерывах! Наслаждайтесь... Надеюсь, это немного поможет и даст вам возможность попробовать что-то новое…», – написала Синди.

Синди до сих пор активно занимается (фото: instagram.com/cindycrawford)

Данная тренировка хороша тем, что вам не нужно никаких дополнительных приспособлений и аксессуаров – даже обуви. Только немного пространства и вдохновения становиться лучше! Итак, начинаем: