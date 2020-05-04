Всього 10 хвилин в день: Сінді Кроуфорд показала універсальний комплекс для бездоганної фігури (відео)

Сінді Кроуфорд славиться своєю відмінною формою, а також любов'ю до спорту. Культова модель 90-х в свій час записала масу навчальних фітнес-відео, вправи з яких робить до цих пір. Днями 53-річна супермодель опублікувала одне з них. Архівний ролик на 10 хвилин відмінно підійде для тих, хто вічно не може знайти час на себе. Він дозволить пропрацювати все тіло: від рук і ніг до преса і сідниць.
Сінді надихає прихильників (відео: instagram.com/cindycrawford)
«10 хвилин тренування... Поки ми всі вдома і намагаємося не відставати від тренувань Facetime, я подумала, що зараз саме час витягти всі мої відео з архівів... Мені все ще подобається філософія Раду працювати з тим, що в тебе є, і намагатися з усіх сил... Раз в тиждень я буду публікувати IGTV, за якими ви можете слідкувати. Я вирішила розпочати серію з #DenimShortsWorkout. Але ні – не ВСІ мої тренування підійдуть для роботи в перервах! Насолоджуйтеся... Сподіваюся, це трохи допоможе і дасть вам можливість спробувати щось нове...», – написала Сінді.
Сінді досі активно займається (фото: instagram.com/cindycrawford)
Дане тренування вірізняється тим, що вам не потрібно ніяких додаткових пристосувань і аксесуарів – навіть взуття. Тільки трохи простору і натхнення ставати краще! Отже, починаємо:
- Почати Сінді радить з плавних рухів і розминки. Ноги на ширині плечей, піднімаємо руки по сторонам на вдиху і на видиху опускаємо. Повторити 3-5 разів. Робимо плавні кругові рухи головою: в одну й іншу сторону. Тепер робимо кругові рухи руками вперед і назад – по 5 разів в кожну сторону. Ноги поставте на більш широку відстань і виконайте кілька кругових рухів верхньою частиною тіла, руки на стегнах. Потім переходимо до розминки нижньої частини: робимо кругові рухи в одну й іншу сторону.
- Поставивши ноги широко, робимо бічні випади на одну й іншу сторону. Поступово поглиблюємо присідання, намагаємося добре розтягнути внутрішню поверхню стегна і ікри.
- Схрестивши ноги, робимо нахили до прямих ніг. Не забудьте поміняти перехрест ніг і потягнутися ще раз.
- Після того як тіло злегка розігрілося, робимо 10 присідань. Ноги треба поставити широко, направивши в сторони, як у балеті. Потім робимо по 10 випадів на одну і іншу ногу.
- Тепер ноги ставимо приблизно на ширині плечей. Виконуємо ще 10 присідань. Слідкуйте, щоб коліна не виступали за лінію пальців. А потім знову – випади. Ставимо ноги разом і знову присідаємо – 10 разів. І знову випади. Струсніть ногами і переходимо на килимок.
- Широко розставивши руки, робимо 10 віджимань з колін. Важливо: руки згинаються в ліктях під кутом 90 градусів, спина пряма. Намагайтеся грудьми тягнутися до килимка. Потім руки ставимо ближче і виконуємо ще 10 віджимань. Тепер руки ставимо ще ближче, лікті в сторони, і знову 10 віджимань. Злегка потягнулися і йдемо далі.
- Лягаємо спиною на килимок, ноги напівзігнуті, руки за головою. Тягнемося до колін верхньою частиною тіла, втягуючи живіт – 20 разів.
- Руки витягнуті вгору над головою, ноги напівзігнуті і широко розставлені. На виході піднімаємося у вертикальне положення, на вдиху лягаємо.
- Одну ногу кладемо на другу, немов роблячи цифру 4. Тягнемося протилежним ліктем до зігнутому коліну 20 разів. Міняємо ногу і робимо те ж саме на іншу сторону.
- Руки кладемо під сідниці долонями вниз. Піднімаємо зігнуті в колінах ноги вгору і тягнемося до підборіддя, потім повертаємо на підлогу. Так 20 разів.
- Потім піднімаємо таз і робимо пружні рухи – 15-20 разів. Ноги зігнуті в колінах, руки по сторонам, упор на плечі і верхню частину спини.
- Розслабляємося, притягнувши коліна до грудей.