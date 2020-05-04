Всього 10 хвилин в день: Сінді Кроуфорд показала універсальний комплекс для бездоганної фігури (відео)

Сінді Кроуфорд славиться своєю відмінною формою, а також любов'ю до спорту. Культова модель 90-х в свій час записала масу навчальних фітнес-відео, вправи з яких робить до цих пір. Днями 53-річна супермодель опублікувала одне з них. Архівний ролик на 10 хвилин відмінно підійде для тих, хто вічно не може знайти час на себе. Він дозволить пропрацювати все тіло: від рук і ніг до преса і сідниць.

Сінді надихає прихильників (відео: instagram.com/cindycrawford)

«10 хвилин тренування... Поки ми всі вдома і намагаємося не відставати від тренувань Facetime, я подумала, що зараз саме час витягти всі мої відео з архівів... Мені все ще подобається філософія Раду працювати з тим, що в тебе є, і намагатися з усіх сил... Раз в тиждень я буду публікувати IGTV, за якими ви можете слідкувати. Я вирішила розпочати серію з #DenimShortsWorkout. Але ні – не ВСІ мої тренування підійдуть для роботи в перервах! Насолоджуйтеся... Сподіваюся, це трохи допоможе і дасть вам можливість спробувати щось нове...», – написала Сінді.

Сінді досі активно займається (фото: instagram.com/cindycrawford)

Дане тренування вірізняється тим, що вам не потрібно ніяких додаткових пристосувань і аксесуарів – навіть взуття. Тільки трохи простору і натхнення ставати краще! Отже, починаємо: