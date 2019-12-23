Идеальна: 53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройным телом в женственном платье

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель отправилась на оздоровительный отдых

Синди Кроуфорд решила устроить себе wellness-каникулы: вместе с дочерью Кайей Гербер она отправилась в Мексику. По словам самой Синди, они старались больше времени посвятить себе и самочувствию, отключившись от внешнего мира. "Предпраздничное оздоровительное путешествие! Нет телефонов, нет проблем", – написала она под снимком, где предстала вместе с 18-летней дочкой и йога-инструктором. Выглядят они отдохнувшими и полными сил. В переписке под фото легендарная красавица сделал акцент, что фото она постила постфактум.

Синди с дочерью на отдыхе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Как юная Кайя, так и Синди похвастались стройными фигурами, а также навыками в йоге – девушки стали в асаны, известные своим успокаивающим воздействием, создав необычную фигуру. На втором снимке мама и дочь отправляются на спа-процедуры: в белых халатах, без макияжа и среди живописной природы они выглядят счастливыми и умиротворенными.

Несколько часов назад на странице Синди появилось новое фото – модель позирует на фоне отеля, в котором они проживали. На ней надето длинное темно-фиолетовое платье с запахом и женственным цветочным притном, которое сделало и без того стройное тело звезды просто совершенным. "Волшебное место, чтобы расслабиться…", – написала она.

Модель в отличной форме (фото: instagram.com/cindycrawford)

Фанаты засыпали звезду многочисленными комментариями, восхищаясь ее красотой и стройностью, а также пожелав ей отдохнуть как следует. "Идеальна", "Ты просто волшебна", "Идеальное тело, восхитительная фигура и очень красивая девушка"…

Напомним, Синди давно увлекается йогой и обожает здоровый образ жизни. Поэтому такое предновогоднее обновление не удивило поклонников звезды. На ее странице в Instagram всегда много вдохновляющих фото и видео из спортзала, йога-студии, а также собственной кухни, где она любит готовить полезные блюда для всей семьи.