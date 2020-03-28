У 10-месячного сына Меган Маркл появился новый лучший друг

На днях лучшая подруга герцогини Сассекской Меган Маркл, британская модельер Миша Нону родила мальчика, которому дали имя Лео. Издание «Daily Mail» сообщает, что 35-ти летняя модельер, которая замужем за нефтяным магнатом Майклом Хессе, поведала в интервью: "Наша жизнь изменилась навсегда. Мы любим его больше, чем вы можете представить. Не могу дождаться, чтобы поделиться каждым новым свершением из его жизни".

При этом журналисты уже подчеркивают, что у 10-месячного принца Арчи появился лучший друг. Ведь с уверенностью можно сказать, что отныне новорожденный сын Миши Нону будет расти и играть вместе с сыном Меган и принца Гарри. Напомним, что принц Арчи Харрисон родился 6 мая 2019 года.

Кстати, Миша и 33-летний Майкл Хессе сыграли свадьбу в 2019 году. На пышном торжестве со своей поздравительной речью также выступила герцогиня Сассекская!

Миша Нону (фото: instagram.com/mishanonoo)

Напомним, что 26 марта стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские покинули свой временный дом в Канаде и поселились на постоянной основе в Лос-Анджелесе. Согласно информации издания «The Sun», Гарри и Меган вылетели в Лос-Анджелес на частном самолете, прежде чем границы между Канадой и Америкой были закрыты из-за пандемии коронавируса. Считается, что пара и их сын Арчи начинают новую жизнь в доме неподалеку от Голливуда, где, как сообщают источники, супругам «приходится жить как в тюрьме». Издание сообщает, что переезд был запланирован на некоторое время. Букингемский дворец пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

Этот шаг, безусловно, является неожиданным, учитывая нынешний мировой кризис в области здравоохранения и последовавшую новость о том, что отец принца Гарри, принц Чарльз, страдает легкой формой, вызванной вирусом COVID-19. Важным фактором повлиявшим на переезд королевской пары, без сомнения, стал тот факт, что мама Меган – Дория Редлан проживает в Лос-Анджелесе, где она работает учителем йоги.

Эти новости были опубликованы сразу перед новостями о том, что Меган получила роль в озвучивании документального фильма Disney. Дело в том, что по официальному заявлению королевской пары, супруги решили отказаться от привилегий высокопоставленной королевской семьи. С 31-го марта – это заявление официально вступает в силу. Меган и Гарри не будут отказываться от социальных обязанностей, однако паре предстоит найти новые источники дохода.

В четверг, 26-го марта, проект Disneynature анонсировал выход нового документального фильма о дикой природе под названием «Слон». Фильм посвящен взаимоотношениям между матерью-слонихой Шани и её сыном Джомо. А озвучивать новый выпуск взялась 38-летняя супруга принца Гарри Меган Маркл.

Фильм будет доступен на стримминговом сервисе Disney+ с 3 апреля этого года. При этом за эту работу семья Меган и Гарри не получит ни цента – все средства будут направлены в фонд помощи слонам “Elephants Without Borders” (“Слоны без границ”).