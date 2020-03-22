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Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2020 - 18:31
Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королевский фотограф также сопроводил фото комментариями

Личный фотограф королевской семьи Самир Хуссейн (Samir Hussein) поделился эксклюзивными фотографиям принца Гарри и Меган Маркл. Самир сопровождает королевскую семью в течение многих лет и периодически радует своих подписчиков «редкими» снимками, которые не попали в таблоиды. Изданию Insider Самир рассказал о топ-5 любимых фото герцога и герцогини Сассекских, которые редко кто видел. По словам Хуссейна, этим фото СМИ незаслуженно мало уделили внимания. Хотя, по мнению профессионала, они раскрывают истинные эмоции Меган и Гарри.

Гарри и Меган соревнуются во время королевского тура в Новую Зеландию

Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

Одна из любимых фотографий Хуссейна была сделана во время празднования Gumboot Day (День Резинового сапога) в Новой Зеландии. Это традиционный праздник для англичан, традиции которого переняли и некоторые другие страны.

На фото можно увидеть, как герцогиня Сассекская, соревнуется с герцогом в дальности метания «веллингтонского» сапога. Фото было сделано 30 октября 2018 года.

«Фотография была сделана в предпоследний день визита Гарри и Меган в Новую Зеландию, сразу после посещения королевской семьёй Австралии, Тонги и Фиджи», - рассказывает королевский фотограф.

«Океанский тур получил широкое освещение во всех топовых изданиях мира, поэтому к окончанию их тура интерес немного угас», - продолжает рассказ фотограф.

«Именно по этой причине, некоторым фотографиям попросту не уделили должного внимания» - подытожил Самир.

Хусейн сделал удачную фотографию Гарри и Меган вместе с марокканской кошкой, февраль 2019

Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

Вторая фотография была сделана во время визита Гарри и Меган в Марокко, когда они посещали Андалузский сад в городе Рабат.

«Мне удалось сделать много хороших фотографий пары, когда они позировали на лестнице дома. Но именно этот спонтанный снимок, когда кошка попросту вошла в кадр, не был представлен публике. Я как раз отошёл, чтобы сменить ракурс фотографии, поэтому смог хорошо уловить эту забавную сцену», - делится воспоминаниями Хуссейн.

Герцог и герцогиня Сассекские во время нестандартного приветствия на Веллингстонской художественной выставке (октябрь 2019)

Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

«Очень редкий снимок – Гарри и Меган посетили выставку «Courtnay Creative» в Веллингтоне. Когда они прибыли на событие, к их большому удивлению, королевскую пару встретило вот это существо. Уж очень необычный приём!» - описывает фотографию Хуссейн.

Меган и Гарри во время трапезы в Южной Африке, сентябрь 2019

Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

По словам Хуссейна, очень редко можно поймать в кадр королевских особ во время трапезы.

«Редко когда удаётся сфотографировать членов королевской семьи, наслаждающихся едой, — отмечает Хуссейн. — Так что это был очень удачный момент и возможность сделать снимок во время ярмарки домашней еды в Кейптауне, когда Гарри делился самосой (жаренное тесто с начинкой) с Меган».

Герцоги Сассекские во время визита Фиджи, октябрь 2018

Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

Эта фотография демонстрирует, какому пристальному вниманию подвергается королевская пара, куда бы они не пошли. Визит на Фиджи.

«Я освещал первый королевский тур герцога и герцогини Сассекских по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонге», - говорит Хуссейн.

«Куда бы они не приехали, королевской паре везде уделялось огромное внимание. Особенно хорошо это было заметно на Фиджи. Когда они вышли поприветствовать публику с балкона гостиницы «Гранд Пасифик», мне удалось запечатлеть эту необычную сцену во время королевского тура» - добавил фотограф.

Скриншоты фото: gettyimages.com

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