Королевский фотограф показал 5 редких фото Меган Маркл и принца Гарри, которые мало кто видел раньше

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королевский фотограф также сопроводил фото комментариями

Личный фотограф королевской семьи Самир Хуссейн (Samir Hussein) поделился эксклюзивными фотографиям принца Гарри и Меган Маркл. Самир сопровождает королевскую семью в течение многих лет и периодически радует своих подписчиков «редкими» снимками, которые не попали в таблоиды. Изданию Insider Самир рассказал о топ-5 любимых фото герцога и герцогини Сассекских, которые редко кто видел. По словам Хуссейна, этим фото СМИ незаслуженно мало уделили внимания. Хотя, по мнению профессионала, они раскрывают истинные эмоции Меган и Гарри.

Гарри и Меган соревнуются во время королевского тура в Новую Зеландию

Одна из любимых фотографий Хуссейна была сделана во время празднования Gumboot Day (День Резинового сапога) в Новой Зеландии. Это традиционный праздник для англичан, традиции которого переняли и некоторые другие страны.

На фото можно увидеть, как герцогиня Сассекская, соревнуется с герцогом в дальности метания «веллингтонского» сапога. Фото было сделано 30 октября 2018 года.

«Фотография была сделана в предпоследний день визита Гарри и Меган в Новую Зеландию, сразу после посещения королевской семьёй Австралии, Тонги и Фиджи», - рассказывает королевский фотограф.

«Океанский тур получил широкое освещение во всех топовых изданиях мира, поэтому к окончанию их тура интерес немного угас», - продолжает рассказ фотограф.

«Именно по этой причине, некоторым фотографиям попросту не уделили должного внимания» - подытожил Самир.

Хусейн сделал удачную фотографию Гарри и Меган вместе с марокканской кошкой, февраль 2019

Вторая фотография была сделана во время визита Гарри и Меган в Марокко, когда они посещали Андалузский сад в городе Рабат.

«Мне удалось сделать много хороших фотографий пары, когда они позировали на лестнице дома. Но именно этот спонтанный снимок, когда кошка попросту вошла в кадр, не был представлен публике. Я как раз отошёл, чтобы сменить ракурс фотографии, поэтому смог хорошо уловить эту забавную сцену», - делится воспоминаниями Хуссейн.

Герцог и герцогиня Сассекские во время нестандартного приветствия на Веллингстонской художественной выставке (октябрь 2019)

«Очень редкий снимок – Гарри и Меган посетили выставку «Courtnay Creative» в Веллингтоне. Когда они прибыли на событие, к их большому удивлению, королевскую пару встретило вот это существо. Уж очень необычный приём!» - описывает фотографию Хуссейн.

Меган и Гарри во время трапезы в Южной Африке, сентябрь 2019

По словам Хуссейна, очень редко можно поймать в кадр королевских особ во время трапезы.

«Редко когда удаётся сфотографировать членов королевской семьи, наслаждающихся едой, — отмечает Хуссейн. — Так что это был очень удачный момент и возможность сделать снимок во время ярмарки домашней еды в Кейптауне, когда Гарри делился самосой (жаренное тесто с начинкой) с Меган».

Герцоги Сассекские во время визита Фиджи, октябрь 2018

Эта фотография демонстрирует, какому пристальному вниманию подвергается королевская пара, куда бы они не пошли. Визит на Фиджи.

«Я освещал первый королевский тур герцога и герцогини Сассекских по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонге», - говорит Хуссейн.

«Куда бы они не приехали, королевской паре везде уделялось огромное внимание. Особенно хорошо это было заметно на Фиджи. Когда они вышли поприветствовать публику с балкона гостиницы «Гранд Пасифик», мне удалось запечатлеть эту необычную сцену во время королевского тура» - добавил фотограф.

Скриншоты фото: gettyimages.com