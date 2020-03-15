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Долгожданная встреча: Меган Маркл и принц Гарри привезут сына к Елизавете II на каникулы

Lite » Стиль жизни 15.03.2020 - 15:19
Долгожданная встреча: Меган Маркл и принц Гарри привезут сына к Елизавете II на каникулы
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Малыш приедет погостить к прабабушке в Шотландию

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Великобританию ради прощального рабочего турне, которое заверишиться 1 апреля. Светские выходы и различные визиты станут завершальным акордом перед тем, как Меган Маркл и принц Гаррри официально сложат свои полномочия. Правда, похоже, монаршая чета сожалеет о громком "Мегсите". Стоит отметить, что впереди герцогов Сассекских еще ждут частные визиты к королевской родне.

Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи, которому в мае исполнится год, решили наведаться этим летом в Балморал на каникулы к королеве Елизавете II. Для малыша это будет первая поездка в шотландское родовое поместье.

В Балморале Арчи сможет провести время не только с прабабушкой-монархиней, но и с дедом, принцем Чарльзом и его женой Камиллой, сообщает The Time. Но сможет ли он повидаться с кузенами - принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой, пока неизвестно. К тому же, последняя встреча герцогов Сассекских с герцогами Кембриджскими была не слишком теплой – после "Мегсита" Кейт Миддлтон и принц Уильям вели себя с родственниками весьма прохладно.

Долгожданная встреча: Меган Маркл и принц Гарри привезут сына к Елизавете II на каникулы

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

В то же время, шотландские каникулы для герцогов Кембриджских с детьми – устоявшаяся добрая традиция, но даты их визита в Балморал пока не неизвестны.

Кроме того, Арчи сможет появиться вместе с родителями во время парада Trooping the Colour, котрый запланирован на 13 июня и приурочен к официальному празднованию дня рождения королевы Елизаветы II. Для монархини это будет долгожданная встреча с любимым правнуком после нескольких месяцев в разлуке, ведь Меган и принц Гарри предпочли вернуться в Великобританию в марте без сына, которого оставили в Канаде.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гаррипринц Арчи
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