Диетолог назвал продукты, ускоряющие обмен веществ

При похудении полезно употреблять такую пищу
Не секрет, что чаще всего не страдают лишним весом те, у кого хороший метаболизм. Ведь именно благодаря быстрому обмену веществ организм превращает пищу в энергию. Но что делать, если именно вам не повезло и вы понимаете, что пора бы разогнать обмен веществ? Помимо активного образа жизни также важно соблюдать правильный рацион. Существуют продукты, которые способные уменьшать количество усваиваемых калорий и ускоряющие метаболизм, пишет Med2.
Американский диетолог Майкл Адамс вплотную занимался вопросами разработки низкокалорийного питания для наиболее эффективного сброса веса.
Он составил список продуктов, которые помогают расщеплять жиры, ускорять обменные процессы в организме человека, а также насыщают его всеми необходимыми веществами, при этом, не обладая повышенной пищевой ценностью.
Итак, вот что стоит включить в свой рацион.
Список диетолога:
баранина;
свиное мясо;
шампиньоны;
молоко;
имбирь;
корица;
крестоцветные овощи;
ананас;
грейпфрут;
авокадо;
кокос;
лимон;
чеснок;
томаты;
черный и зеленый кофе.;
матэ и зеленый чай;
мед;
хлеб из цельного зерна.
Напомним, ранее ученые рассказали, какие "здоровые" продукты могут навредить организму.
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Видео: РБК-Украина