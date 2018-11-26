Диетолог назвал продукты, ускоряющие обмен веществ

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При похудении полезно употреблять такую пищу

Не секрет, что чаще всего не страдают лишним весом те, у кого хороший метаболизм. Ведь именно благодаря быстрому обмену веществ организм превращает пищу в энергию. Но что делать, если именно вам не повезло и вы понимаете, что пора бы разогнать обмен веществ? Помимо активного образа жизни также важно соблюдать правильный рацион. Существуют продукты, которые способные уменьшать количество усваиваемых калорий и ускоряющие метаболизм, пишет Med2.

Американский диетолог Майкл Адамс вплотную занимался вопросами разработки низкокалорийного питания для наиболее эффективного сброса веса.

Он составил список продуктов, которые помогают расщеплять жиры, ускорять обменные процессы в организме человека, а также насыщают его всеми необходимыми веществами, при этом, не обладая повышенной пищевой ценностью.

Итак, вот что стоит включить в свой рацион.

Список диетолога:

баранина;

свиное мясо;

шампиньоны;

молоко;

имбирь;

корица;

крестоцветные овощи;

ананас;

грейпфрут;

авокадо;

кокос;

лимон;

чеснок;

томаты;

черный и зеленый кофе.;

матэ и зеленый чай;

мед;

хлеб из цельного зерна.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие "здоровые" продукты могут навредить организму.

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Видео: РБК-Украина