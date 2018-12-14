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"Жири і холестерин": відома дієтолог розвіяла міфи про сало

Lite » Краса і здоров'я 14.12.2018 - 07:47
"Жири і холестерин": відома дієтолог розвіяла міфи про сало
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла, чому слід додати до раціону сало

Відомий український дієтолог Світлана Фус розвіяла головні міфи про сало і розповіла про користь цього улюбленого українцями продукту. Відповідний запис Фус розмістила на сторінці Instagram.

"До списку шкідливих продуктів відносять сало, так як в ньому міститься багато калорій і жирів, "шкідливого" холестерину. Більшість людей виділяють сало, як смачний і корисний продукт. Також, воно вважається символом нашої кухні. Сало для українців - це і закуска, і перекус, і основна страва", - зазначила експерт.

Вона зазначила основні переваги сала, серед яких виявився багатий корисними речовинами склад.

&quot;Жири і холестерин&quot;: відома дієтолог розвіяла міфи про сало

Ілюстративне фото (flickr.com)

"З точки зору користі, сало містить всі види жирних кислот, жиророзчинні вітаміни Д і Е, вітаміноподібна речовина холін. Всі вони беруть участь в роботі гормональної, нервової, імунної, антиоксидантної систем організму. Ці речовини обов'язково повинні входити в щоденний раціон. Але, важливо, з яких джерел і в якій кількості", - наголосила дієтолог.

Фус підкреслила, що уникати тваринних жирів у раціоні – неправильно, адже люди повинні отримувати 30% загальної калорійності раціону з обох видів – рослинних і тваринних.

&quot;Жири і холестерин&quot;: відома дієтолог розвіяла міфи про сало

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Помилково думати про жири: рослинні жири корисні, а тваринні жири шкідливі. А ще гірше - бачити в жирах лише зло, і уникати їх. Таким рішенням ви будете погіршувати синтез гормонів, обмін речовин і свій імунітет в цілому", - попередила експерт.

За словами спеціаліста, багато хто боїться сала через вміст у ньому холестерину.

"Це будівельний матеріал, який входить до складу оболонки кожної клітини організму, і повинен надходити в необхідній кількості. Сало, як будь-який продукт тваринного походження, що містить холестерин, але його кількість значно поступається іншим інгредієнтам", - зазначила Фус.

&quot;Жири і холестерин&quot;: відома дієтолог розвіяла міфи про сало

Ілюстративне фото (flickr.com)

Як приклад, вона навела показники холестерину в складі інших популярних продуктах, які входять у раціон людини.

"Наприклад: вміст в твердому сирі (від 250 до 1500 мг), у вершковому маслі (160-190 мг) або навіть у креветках (160 - 210 мг ). Зазначу, що в салі холестерину в середньому (за довідковими даними) від 70 до 100 мг на 100 г. А добова потреба в холестерині 300-400 мг", - заявила дієтолог.

Раніше повідомлялося, що амерканский дієтолог озвучив список продуктів, які прискорюють обмін речовин і поліпшують метаболізм.

Крім того, напередодні свят варто звернути увагу на алкогольні напої, які можна вживати без шкоди для фігури.

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