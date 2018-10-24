Здоровий спосіб життя: експерти розвінчали три основних міфи

Колаж РБК-Україна

Популярні методи схуднення підходять не всім людям

Не всі методи, які пропагуються в здоровому способі життя універсальні і підходять абсолютно всім людям. Про це пише "Сьогодні".

За даними соціологічного дослідження, лише дві третини українців задоволені своєю фізичною формою. При чому серед незадоволених – більшість жінки. Вони виснажують себе тренуваннями, дієтами і переходять на вегетаріанство. Проте експерти вважають, що поширені методи здорового способу життя підходять далеко не всім.

Міф 1. Універсальна дієта.

Правда: насправді універсальних дієт не існує. Для кожної людини дієта повинна складатися індивідуально, з урахуванням статі, віку і способу життя. Також важливу роль при складанні дієти грає історія хвороби і перенесені захворювання в минулому.

Міф 2. Веганство корисно будь-якій людині.

Правда: Далеко не всім підходить раціон вегана. Молодим жінкам необхідно включати в свій раціон продукти тваринного походження. Це необхідно для підтримки гормонального фону, зазначають дієтологи. Крім того, такі продукти можуть заповнити недолік заліза в організмі. Дітям і підліткам не можна відмовлятися від молока. А от дорослі можуть його не пити, так як молоко підсилює вироблення інсуліну в крові і підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння та цукрового діабету.

Міф 3. Перемогти зайву вагу можна тільки завдяки виснажливим тренуваням на тренажерах.

Правда: насправді тренажери потрібні лише для підтримки форми. Лікарі не рекомендують людям з великою вагою займатися в тренажерному залі, так як це буде гальмувати динаміку по вазі. Заняття на тренажерах підвищують рівень гормону кортизолу.

Зовсім відмовлятися від фізичних вправ не варто, але робити упор на крос-фіт або важку атлетику – лікарі не радять. Самі підходящі види навантаження – це спортивна ходьба, плавання, йога та пілатес.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла, чи варто відмовлятися від вечері під час схуднення.

А також ми розповідали про те, що вчені розробили "коктейль" з індійської спецією, що дозволяє прожити більше 100 років.

Відео: РБК-Україна