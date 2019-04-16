Взяться за тело: Наоми Кэмпбелл раскрыла секреты идеальной фигуры (видео)

Супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно отметила 33-летие модельной карьеры, всегда выделялась роскошным телом даже на фоне других прославленных красавиц. Длинные стройные ноги, тонкая талия, точеные руки, железный пресс… Все в идеальных пропорциях и идеальной формы. Конечно, тут не обошлось без генетики. Но то, что в свои 48 лет она по-прежнему блистает на подиуме и ее параметры все те же – заслуга ее упорства в том числе.

Знаменитая модель не раз признавалась, что обожает спорт и уделяет физической активности много времени. А на днях поделилась с подписчиками в своем Instagram целой тренировкой. Занимается по системе знаменитого звездного тренера Джо Холдера, который разрабатывает фитнес-программу для многих голливудских звезд. В том числе и для более молодых коллег Наоми – Беллы Хадид, Алексины Грэм и Роми Стрейд.

Что ж, Наоми выдала нам свое секретное оружие, которым грех не воспользоваться, особенно накануне теплого сезона. Все упражнения довольно простые и не займут много времени. Стройное и подтянутое тело того точно стоит! Итак, приступаем.

1. На все тело. Выпады с мячом – прекрасная возможность укрепить мышцы ног, рук и пресса. Берем в руки мяч, на каждом шаге высоко поднимаем руки над головой и ногу, согнутую в колене, а затем переносим ее вперед и делаем глубокий выпад. Затем меняем ногу, и так несколько раз.

2. Для ног. Все гениальное просто: самый короткий путь к стройным ногам – прыжки на скакалке! Только не забываем методично дышать, а чуть выше колен надеть резинку для фитнеса.

3. Для рук. Забудьте о банальных отжиманиях – в мире фитнеса уже давно есть масса боле увлекательных альтернатив. Попробуйте использовать эспандер и его вариации. Берем в руку и отводим ее далеко в сторону, делая небольшой поворот всем телом.

На ролик Наоми тут же откликнулось множество подписчиков. В том числе ее мама Валери Моррис, которая написала: "Да... Мне нужно самой заняться этой тренировкой, потому что ты выглядишь потрясающе". А также коллеги по подиуму и близкие друзья. "Новую серию, пожалуйста"…

К слову, тренер Наоми Джо Холдер и сам частенько выкладывает в своем аккаунте небольшие ролики с упражнениями от знаменитых клиенток. Так что при желании там можно найти тренировки на любые группы мышц.

Напомним, ранее 40-летняя Николь Шерзингер показала, как накачать стальной пресс и "орешек".