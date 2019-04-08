ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева ночи: Наоми Кэмпбелл блистает в эффектном наряде от Balmain

Lite » Мода 08.04.2019 - 11:36
Королева ночи: Наоми Кэмпбелл блистает в эффектном наряде от Balmain
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель посетила вечеринку в честь свадьбы Марка Джейкобса и Чарли Дефранческо

6 апреля в Нью-Йорке 55-летний Марк Джейкобс и его возлюбленный Чарли Дефранческо сыграли свадьбу. Подробности торжества пока что не разглашаются, но снимки многочисленных звездных гостей в сеть попали. Среди знаменитостей, которые пришли поздравить молодоженов, были Джиджи и Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Кейт Мосс, Рита Ора, Кайя Гербер, а также Наоми Кэмпбелл. Она одной из первых горячо поприветствовал пару на своей странице в Instagram. 48-летняя супермодель поделилась снимком со свадьбы и написала весьма трогательный емкий пост: "Отправляясь на свадьбу года! #MarcAndCharsWedding… Танцевать всю ночь!".

Наоми Кэмпбелл

Эффектная Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Для вечера знаменитость выбрала роскошный наряд – черные высокие брюки и длинная накидка, покрытые камнями, а также полупрозрачная блуза и короткий топ. Дополнили наряд браслеты на обеих руках, длинная крупная подвеска, серьги и туфли на шпильках. Автором образа Наоми стал ее давний друг Оливье Рустен. Дизайнер также запостил у себя снимки с супермоделью и детали ее образа крупным планом. К слову, бренд Balmain – один из лидеров по количеству звездных выходов. Без эффектных нарядов от этой марки не обходится ни одно крупное светское событие.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Эффектная Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/olivier_rousteing)

В этот раз Наоми также произвела невероятное впечатление – как модные издания, так и поклонники остались в восторге от ее образа.

"Просто вау!", "Оглушающе", "Огонь", "Ты королева", "Выход года", "Изысканно, шикарно", "Единственная, богиня, королева", "Никто не делает это лучше…", "Я никогда не видел более роскошного наряда" – засыпали фолловеры ее пост… Не оставила на своей странице Наоми и молодоженов. Она выставила фото пары со свадебным тортом и написала: "Лучшая свадьба навсегда! Вечного вам счастья! Я люблю вас обоих, моя избранная семья".

Торт на свадьбе Марка Джейкобса

Торт на свадьбе Марка Джейкобса (фото: instagram.com/naomi)

К слову, сами Джейкобс и Дефранческо также постарались выделиться нарядами. Они подобрали смокинги изумрудного и черного оттенков и дополнили их стильными деталями, самые знаковые из которых – броши в виде пингвинов с драгоценными камнями. Украшения – подарок от Фабио Замбернарди,  дизайн-директора Prada и Miu Miu – носят символичный характер. Как пояснил Марк у себя на странице, это знак верности, ведь пингвины выбирают одного партнера раз и на всю жизнь.

свадьбы Марка Джейкобса и Чарли Дефранческо

Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс

Напомним, пара обручилась год назад. Тогда Марк устроил настоящий романтический сюрприз для возлюбленного, сделав предложение на праздновании его дня рождения. Правда, до этого Марк Джейкобс уже был женат на Лоренцо Мартоне, но брак продержался только один год.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян рассказала о секретах ухода и создания макияжа

Plus-size-"двойник" Меган Маркл засыпала сеть откровенными снимками На сладкое: Кендалл Дженнер "взорвала" сеть игривым платьем-макаруном
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины стильмодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь