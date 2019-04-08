Королева ночи: Наоми Кэмпбелл блистает в эффектном наряде от Balmain

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель посетила вечеринку в честь свадьбы Марка Джейкобса и Чарли Дефранческо

6 апреля в Нью-Йорке 55-летний Марк Джейкобс и его возлюбленный Чарли Дефранческо сыграли свадьбу. Подробности торжества пока что не разглашаются, но снимки многочисленных звездных гостей в сеть попали. Среди знаменитостей, которые пришли поздравить молодоженов, были Джиджи и Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Кейт Мосс, Рита Ора, Кайя Гербер, а также Наоми Кэмпбелл. Она одной из первых горячо поприветствовал пару на своей странице в Instagram. 48-летняя супермодель поделилась снимком со свадьбы и написала весьма трогательный емкий пост: "Отправляясь на свадьбу года! #MarcAndCharsWedding… Танцевать всю ночь!".

Эффектная Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Для вечера знаменитость выбрала роскошный наряд – черные высокие брюки и длинная накидка, покрытые камнями, а также полупрозрачная блуза и короткий топ. Дополнили наряд браслеты на обеих руках, длинная крупная подвеска, серьги и туфли на шпильках. Автором образа Наоми стал ее давний друг Оливье Рустен. Дизайнер также запостил у себя снимки с супермоделью и детали ее образа крупным планом. К слову, бренд Balmain – один из лидеров по количеству звездных выходов. Без эффектных нарядов от этой марки не обходится ни одно крупное светское событие.

Эффектная Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/olivier_rousteing)

В этот раз Наоми также произвела невероятное впечатление – как модные издания, так и поклонники остались в восторге от ее образа.

"Просто вау!", "Оглушающе", "Огонь", "Ты королева", "Выход года", "Изысканно, шикарно", "Единственная, богиня, королева", "Никто не делает это лучше…", "Я никогда не видел более роскошного наряда" – засыпали фолловеры ее пост… Не оставила на своей странице Наоми и молодоженов. Она выставила фото пары со свадебным тортом и написала: "Лучшая свадьба навсегда! Вечного вам счастья! Я люблю вас обоих, моя избранная семья".

Торт на свадьбе Марка Джейкобса (фото: instagram.com/naomi)

К слову, сами Джейкобс и Дефранческо также постарались выделиться нарядами. Они подобрали смокинги изумрудного и черного оттенков и дополнили их стильными деталями, самые знаковые из которых – броши в виде пингвинов с драгоценными камнями. Украшения – подарок от Фабио Замбернарди, дизайн-директора Prada и Miu Miu – носят символичный характер. Как пояснил Марк у себя на странице, это знак верности, ведь пингвины выбирают одного партнера раз и на всю жизнь.

Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс

Напомним, пара обручилась год назад. Тогда Марк устроил настоящий романтический сюрприз для возлюбленного, сделав предложение на праздновании его дня рождения. Правда, до этого Марк Джейкобс уже был женат на Лоренцо Мартоне, но брак продержался только один год.

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