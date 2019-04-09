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40-летняя Николь Шерзингер показала, как накачать стальной пресс и "орешек" (видео)

Lite » Красота 09.04.2019 - 21:29
40-летняя Николь Шерзингер показала, как накачать стальной пресс и "орешек" (видео)
Николь Шерзингер (фото: instagram.com/nicolescherzinger)

Певица мотивирует своей идеальной фигурой

Известная американская певица, экс-солистка поп-группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер выглядит в буквальном смысле идеально. В свои 40 лет певица имеет невероятно спортивную, точеную фигуру. Более того, Николь всегда повторяет, что является фанаткой тренировок. Она старается не пропускать ни одного занятия, а в зал исполнительница ходит едва ли не каждый день – в какой бы стране она не находилась во время гастролей. В свои тренировки Шерзингер всегда добавляет разнообразие: от более "расслабленного" фитнеса до более жесткого кроссфита. И результат налицо – певица выглядит невероятно молодо.

Также Шерзингер любит делиться со своими подписчиками спортивной мотивацией. Экс-солистка Pussycat Dolls снимает короткие видео из зала, на которых демонстрирует правильность выполнения того или иного упражнения.

Недавно Николь показала комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц ног, а также пресса.

К примеру, на первом видео Николь выполняет так называемые "пролазы", при этом стоит певица в планке. Это очень хорошее упражнение для укрепления рук и создания стального пресса. Более того, певица специально зафиксировала ноги неподвижно, чтобы выполнять этот комплекс было еще сложнее.

Также певица выполняет интенсивные прыжки на специальной подставке для занятий степом. В принципе, в домашних условиях также можно выполнить этот комплекс, ограничившись "подручными снарядами".

На еще одном видео Шрезингер уже занимается с дополнительным весом – гантелями. И вновь все упражнения направлены на ноги и икра. Для закрепления результата Николь вновь выполняет "пролазы" в планке.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер (фото: instagram.com/nicolescherzinger)

К слову, вы можете также дополнить этот комплекс упражнениями от украинского фитнес-тренера Аниты Луценко. Не так давно Анита показывала очень интересное упражнение, которое сочетает в себе сразу три в одном. Это и укрепление пресса, ягодиц, и одновременно растяжка. Выполнить его будет не так и просто. Но важно попробовать.

Также закрепите результат, позаботившись о своей спине. Для этого Анита показала достаточно простое упражнение. Которое поможет сделать осанку лучше.

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