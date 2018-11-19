Может вызвать аутизм: медики запретили беременным популярный препарат

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Особенно опасно принимать этот препарат во время первого триместра

Ученые сообщили, что беременным женщинам категорически не рекомендуется принимать популярный жаропонижающий препарат парацетамол. Об этом пишет издание Daily Mail.

Группа ученых из Гарвардского и других американских университетов провела новое исследование о воздействии парацетамола на плод во время беременности и выяснила, что он может быть очень опасен для будущего малыша.

Как сообщают специалисты, прием парацетамола во время беременности, может существенно воздействовать на мозг ребенка и в будущем у него будет отмечаться низкий IQ. Это связано с тем, что парацетамол способен нарушать баланс гормонов в матке.

Для своей работы ученые обработали более 150 тысяч историй болезни беременных женщин и их младенцев. По данным, которые указаны в исследовании, выяснилось, что более 50% женщин принимали парацетамол во время беременности.

Выяснилось, что парацетамол может на 30% повысить риск нарушения речи у ребенка, а также стать причиной аутизма. Особенно опасно принимать парацетамол женщинам, которые находятся в первом триместре беременности.

У женщин, которые принимали этот препарат в первые три месяца беременности, в шесть раз чаще рождались дети, у которых впоследствии наблюдались проблемы с речью.

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Видео: РБК-Украина