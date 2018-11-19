Може викликати аутизм: медики заборонили популярний препарат вагітним

Колаж РБК-Україна

Особливо небезпечно приймати цей препарат під час першого триместру

Вчені повідомили, що вагітним жінкам категорично не рекомендується приймати популярний жарознижуючий препарат парацетамол. Про це пише видання Daily Mail.

Група вчених з Гарвардського та інших американських університетів провела нове дослідження про вплив парацетамолу на плід під час вагітності і з'ясувала, що він може бути дуже небезпечний для майбутнього малюка.

Як повідомляють фахівці, прийом парацетамолу під час вагітності, може істотно впливати на мозок дитини і в майбутньому у нього буде відзначатися низький IQ. Це пов'язано з тим, що парацетамол здатний порушувати баланс гормонів в матці.

Для своєї роботи вчені обробили понад 150 тисяч історій хвороби вагітних жінок та їхніх немовлят. За даними, які вказані в дослідженні, з'ясувалося, що більше 50% жінок приймали парацетамол під час вагітності.

З'ясувалося, що парацетамол може на 30% підвищити ризик порушення мовлення у дитини, а також стати причиною аутизму. Особливо небезпечно приймати парацетамол жінкам, які перебувають в першому триместрі вагітності.

У жінок, які приймали цей препарат у перші три місяці вагітності, у шість разів частіше народжувалися діти, у яких спостерігалися проблеми з мовою.

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Відео: РБК-Україна